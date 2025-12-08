Licencia de conducir permanente: ¿Quiénes pueden tramitarla en línea y sin cita?

Por órdenes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el trámite para solicitar la licencia de conducir permanente en la capital seguirá vigente hasta el año 2026 , con el propósito de que los ciudadanos cuenten con más tiempo para obtener este documento.

Para llevar a cabo este proceso, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) habilitó diferentes módulos de atención, donde las personas interesadas pueden acudir a realizar su trámite. Sin embargo, debido a la alta demanda y al próximo cierre de año, las dependencias gubernamentales podrían estar saturadas, lo que vuelve el procedimiento más tedioso y tardado.

No obstante, la Semovi informó que, para agilizar el proceso, activó una plataforma digital que permitirá que ciertas personas seleccionadas realicen su trámite en línea y sin necesidad de programar una cita.

¿Qué personas pueden tramitar su licencia en línea?

De acuerdo con el portal oficial de la Secretaría de Movilidad, quienes podrán solicitar este documento sin acudir a módulos son aquellas personas que ya contaban con una licencia de conducir Tipo A , es decir, la utilizada para manejar vehículos particulares (autos y camionetas) que no excedan las 12 plazas ni las 3.5 toneladas de peso.

Los propietarios de este tipo de licencias también pueden exentar el examen teórico y, en caso de extravío, reponer su plástico a través de la página web, lo que representa un ahorro considerable de tiempo.

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea?

Cabe destacar que para realizar el trámite debes contar con licencia Tipo A, cumplir con la documentación solicitada, verificar que tus datos personales estén actualizados (CURP, domicilio, fotografía, etc.), no tener adeudos pendientes y vivir en alguna de las demarcaciones de la Ciudad de México.

Si cumples con todos estos requisitos, lo siguiente que deberás hacer es:

Ingresa al portal oficial de la Semovi con tu cuenta Llave CDMX (si no la tienes, créala).

Selecciona “Nuevo trámite” → “Licencia Permanente Tipo A” o la opción correspondiente a tu caso.

Sube tu identificación oficial, comprobante de domicilio y demás documentos requeridos.

Realiza el pago único de mil 500 pesos.

Una vez validado el pago, podrás descargar tu licencia permanente digital desde la app CDMX o solicitarla en formato físico.

La opción de realizarlo en línea representa un paso importante hacia la modernización de los servicios, al reducir filas, tiempos de espera y complicaciones para los ciudadanos. Esta medida no solo facilita el acceso a un documento indispensable para miles de automovilistas, sino que también promueve un proceso más ágil, seguro y eficiente para quienes ya cuentan con licencia Tipo A.

