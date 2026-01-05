Tuvieron que pasar 17 años para que la licencia de conducir permanente regresara. Se trata de un trámite que volvió por tiempo limitado, pero que es indispensable para todos los automovilistas, así como las placas y la tarjeta de circulación.

Ante su regreso, surgieron muchas dudas como ¿hasta qué edad se puede tramitar la licencia de conducir permanente antes de que expire en 2026? Aquí te explicamos lo que dice la ley y qué debes tomar en cuenta.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Para tramitar una licencia de conducir en México, es necesario cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener la mayoría de edad.

Aprobar un examen de conocimientos sobre el reglamento de tránsito.

Haber acreditado un curso de manejo.

Licencia para menores de edad.

También existe la posibilidad de que menores de edad, a partir de los 16 años, obtengan un permiso de conducir, siempre y cuando estén acompañados de un adulto responsable.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, desde los 16 años se puede solicitar el permiso de conducir tipo "P" para menores.

Costo: $508 pesos.

Dónde se tramita: Módulos de Control Vehicular y Licencias

Este permiso no es permanente y tiene vigencia limitada, pero permite conducir legalmente bajo supervisión.

¿Cuál es la edad máxima para sacar la licencia de conducir?

En países como Colombia, recientemente se actualizó la edad máxima para tramitar la licencia de conducir. Sin embargo, en el caso de México, la situación es distinta.

Tras revisar el reglamento de tránsito y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, no existe un límite de edad establecido para obtener o renovar la licencia de conducir, incluida la licencia permanente.

En otras palabras, no hay una edad máxima oficial para tramitarla.

¿En qué casos no se otorga la licencia de conducir?

Aunque no hay un tope de edad, la autoridad sí puede negar la licencia si el solicitante presenta alguna de las siguientes condiciones:

Padecimientos que afecten las facultades mentales.

Problemas de visión o audición que comprometan la seguridad vial.

Uso de medicamentos que alteren la capacidad de reacción.

Estos criterios aplican sin importar la edad del conductor.

Entonces, ¿se puede tramitar la licencia permanente a cualquier edad?

La respuesta es sí. Como tal, no existe un límite de edad para tramitar o renovar la licencia de conducir permanente, siempre y cuando la persona:

Apruebe los exámenes correspondientes.

Cumpla con las evaluaciones médicas.

Demuestre las habilidades necesarias para conducir.

La legislación actual prioriza la capacidad del conductor, no su fecha de nacimiento. Por ello, cualquier persona puede obtener su licencia mientras cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades.

