Inapam confirma descuentos en el pago del predial para adultos mayores; ¿cómo obtenerlo?

El descuento en el predial para beneficiarios del Inapam busca aliviar la carga económica a inicios de año tras los gastos decembrinos

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Adultos mayores con credencial Inapam pueden acceder a descuentos en el predial siempre que cumplan los requisitos. CANVA/ESPECIAL

Con la llegada de un nuevo año, las obligaciones civiles regresan como un destino ineludible para la población. Una de las más comentadas es el pago del impuesto predial, el cual suele realizarse durante los primeros meses del año, dependiendo de la localidad.

Pagar el predial en tiempo y forma es fundamental, ya que el incumplimiento puede generar multas y recargos.

Sin embargo, para muchos mexicanos cubrir este gasto resulta complicado, especialmente después de los desembolsos de Navidad y Año Nuevo. Con el objetivo de aliviar esta carga, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) anunció que sus beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en el pago del predial.

¿Cómo obtener el descuento en el pago del predial con Inapam?

Para solicitar el descuento, basta con informar a la dependencia correspondiente y presentar la tarjeta Inapam vigente, en buen estado y con los datos legibles.

Es importante destacar que este beneficio no es universal, ya que cada gobierno estatal o municipal determina tanto los requisitos como el porcentaje de descuento aplicable.

En algunas localidades también se solicita un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, una identificación oficial, una solicitud de descuento y los documentos necesarios para el pago, como la boleta del predial a nombre del solicitante.

Para conocer los requisitos específicos, se recomienda acudir a las oficinas encargadas del trámite, como la Secretaría de Finanzas, la Tesorería municipal o los módulos del DIF.

¿En qué estados hay descuentos en el predial y qué porcentaje ofrecen?

Como se mencionó anteriormente, el descuento del predial con Inapam no se aplica de manera uniforme en todo el país, ya que su regulación corresponde a los ayuntamientos y no directamente a la institución.

Por este motivo, varios estados de la República no cuentan con este beneficio. A continuación, se enlistan los municipios que sí ofrecen descuentos:

Chiapas

  • Reforma: 50%
  • Suchiapa: 50%

Estado de México

  • Chapultepec: 34% en predial y 38% en agua

Guerrero

  • Mochitlán: 50%
  • Teloloapan: 50%

Hidalgo

  • Acaxochitlán: 50% en predial y agua
  • Pachuca: 50%
  • Tolcayuca: 50%

Jalisco

  • Acatic: 50%
  • San Sebastián del Oeste: 50%

Michoacán

  • Copándaro: 10%
  • Morelos
  • Xochitepec: 50%

Nayarit

  • Ixtlán del Río: 50%

Oaxaca

San Jacinto Amilpas: 50%

  • San Miguel del Puerto, Pochutla: 50%
  • San Pablo Villa de Mitla: 50% en predial y agua

Puebla

  • Domingo Arenas: 50%
  • Guadalupe Victoria: 50%
  • Huatlatlauca: 20%
  • Huauchinango: 50%
  • Juan Galindo: 50%
  • Libres: 50%
  • Mazapiltepec: 50%
  • Ocotepec: 50%
  • Oriental: 50%
  • Tepeyahualco de Herrera: 50%
  • Zacatlán: 50%
  • Zaragoza: 50%

Sonora

  • Bácum: 50%
  • Cajeme: 50% en predial y agua
  • Fronteras: 50%
  • San Luis Río Colorado: 50%
  • Ures: 50% en predial y 15% en agua

Tamaulipas

  • Abasolo: 50%
  • Matamoros: 50% en predial y agua
  • Nuevo Laredo: 50% en predial y agua

Tlaxcala

  • Cuapiaxtla: 50%
  • Ixtacuixtla: 50% en predial y 25% en agua
  • San Lucas Tecopilco: 50%

Veracruz

  • Naranjos Amatlán: 20%
  • Tepetlaxco: 20%

Zacatecas

  • Loreto: 50%
  • Nochistlán: 15%
  • Noria de Ángeles: 50%
  • Vetagrande: 10%

Para conocer más detalles sobre este beneficio y otros descuentos y programas disponibles con la credencial Inapam, se puede consultar el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test. 

