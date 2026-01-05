Inapam confirma descuentos en el pago del predial para adultos mayores; ¿cómo obtenerlo?

Con la llegada de un nuevo año, las obligaciones civiles regresan como un destino ineludible para la población. Una de las más comentadas es el pago del impuesto predial, el cual suele realizarse durante los primeros meses del año, dependiendo de la localidad.

Pagar el predial en tiempo y forma es fundamental, ya que el incumplimiento puede generar multas y recargos.

Sin embargo, para muchos mexicanos cubrir este gasto resulta complicado, especialmente después de los desembolsos de Navidad y Año Nuevo. Con el objetivo de aliviar esta carga, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) anunció que sus beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en el pago del predial.

¿Cómo obtener el descuento en el pago del predial con Inapam?

Para solicitar el descuento, basta con informar a la dependencia correspondiente y presentar la tarjeta Inapam vigente, en buen estado y con los datos legibles.

Es importante destacar que este beneficio no es universal, ya que cada gobierno estatal o municipal determina tanto los requisitos como el porcentaje de descuento aplicable.

En algunas localidades también se solicita un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, una identificación oficial, una solicitud de descuento y los documentos necesarios para el pago, como la boleta del predial a nombre del solicitante.

Para conocer los requisitos específicos, se recomienda acudir a las oficinas encargadas del trámite, como la Secretaría de Finanzas, la Tesorería municipal o los módulos del DIF.

¿En qué estados hay descuentos en el predial y qué porcentaje ofrecen?

Como se mencionó anteriormente, el descuento del predial con Inapam no se aplica de manera uniforme en todo el país, ya que su regulación corresponde a los ayuntamientos y no directamente a la institución.

Por este motivo, varios estados de la República no cuentan con este beneficio. A continuación, se enlistan los municipios que sí ofrecen descuentos :

Chiapas

Reforma: 50%

Suchiapa: 50%

Estado de México

Chapultepec: 34% en predial y 38% en agua

Guerrero

Mochitlán: 50%

Teloloapan: 50%

Hidalgo

Acaxochitlán: 50% en predial y agua

Pachuca: 50%

Tolcayuca: 50%

Jalisco

Acatic: 50%

San Sebastián del Oeste: 50%

Michoacán

Copándaro: 10%

Morelos

Xochitepec: 50%

Nayarit

Ixtlán del Río: 50%

Oaxaca

San Jacinto Amilpas: 50%

San Miguel del Puerto, Pochutla: 50%

San Pablo Villa de Mitla: 50% en predial y agua

Puebla

Domingo Arenas: 50%

Guadalupe Victoria: 50%

Huatlatlauca: 20%

Huauchinango: 50%

Juan Galindo: 50%

Libres: 50%

Mazapiltepec: 50%

Ocotepec: 50%

Oriental: 50%

Tepeyahualco de Herrera: 50%

Zacatlán: 50%

Zaragoza: 50%

Sonora

Bácum: 50%

Cajeme: 50% en predial y agua

Fronteras: 50%

San Luis Río Colorado: 50%

Ures: 50% en predial y 15% en agua

Tamaulipas

Abasolo: 50%

Matamoros: 50% en predial y agua

Nuevo Laredo: 50% en predial y agua

Tlaxcala

Cuapiaxtla: 50%

Ixtacuixtla: 50% en predial y 25% en agua

San Lucas Tecopilco: 50%

Veracruz

Naranjos Amatlán: 20%

Tepetlaxco: 20%

Zacatecas

Loreto: 50%

Nochistlán: 15%

Noria de Ángeles: 50%

Vetagrande: 10%

Para conocer más detalles sobre este beneficio y otros descuentos y programas disponibles con la credencial Inapam, se puede consultar el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

