La Cámara de Diputados dio un paso importante para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los trabajadores en México , una medida que busca proteger el tiempo personal fuera de la jornada laboral.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por unanimidad el pasado martes 3 de marzo y plantea incorporar entre las obligaciones de los empleadores el respeto al derecho de los trabajadores a no atender llamadas, mensajes o correos relacionados con sus labores fuera de su horario de trabajo.

Con esta iniciativa se busca establecer límites claros entre el tiempo laboral y el personal, especialmente en un contexto donde el uso de dispositivos electrónicos y el trabajo remoto han extendido las responsabilidades laborales más allá de la jornada establecida.

El dictamen fue respaldado con 447 votos a favor en la Cámara de Diputados y ahora será turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de su posible aprobación final.

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no responder ningún tipo de comunicación laboral —como mensajes, llamadas o correos electrónicos— fuera de su jornada de trabajo, incluidos los días de descanso y vacaciones, sin que esto pueda derivar en sanciones o represalias.

El dictamen define este concepto como el derecho de los trabajadores a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con su centro laboral al término de la jornada , durante horarios no laborables, vacaciones, permisos o licencias.

En otras palabras, la reforma establece que los empleados no están obligados a contestar mensajes, llamadas u otros requerimientos relacionados con su trabajo antes de iniciar o después de concluir su horario laboral oficial.

Este cambio busca poner límites a las demandas laborales fuera del horario estipulado en los contratos, una práctica que se intensificó durante la pandemia de COVID-19 con la implementación del trabajo remoto o home office.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3° Ter y 132° de la LFT, además de establecer que los empleadores deberán crear políticas internas para garantizar el cumplimiento y respeto de este derecho.

Con esta medida se busca restablecer el equilibrio entre la vida personal y laboral, reconocer el derecho al descanso y reducir problemas como el estrés, la ansiedad y el agotamiento derivados de jornadas laborales extendidas.

