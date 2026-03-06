La Cámara de Diputados dio un paso importante para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los trabajadores en México, una medida que busca proteger el tiempo personal fuera de la jornada laboral.La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por unanimidad el pasado martes 3 de marzo y plantea incorporar entre las obligaciones de los empleadores el respeto al derecho de los trabajadores a no atender llamadas, mensajes o correos relacionados con sus labores fuera de su horario de trabajo.Con esta iniciativa se busca establecer límites claros entre el tiempo laboral y el personal, especialmente en un contexto donde el uso de dispositivos electrónicos y el trabajo remoto han extendido las responsabilidades laborales más allá de la jornada establecida.El dictamen fue respaldado con 447 votos a favor en la Cámara de Diputados y ahora será turnado al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de su posible aprobación final.La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no responder ningún tipo de comunicación laboral —como mensajes, llamadas o correos electrónicos— fuera de su jornada de trabajo, incluidos los días de descanso y vacaciones, sin que esto pueda derivar en sanciones o represalias.El dictamen define este concepto como el derecho de los trabajadores a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con su centro laboral al término de la jornada, durante horarios no laborables, vacaciones, permisos o licencias.En otras palabras, la reforma establece que los empleados no están obligados a contestar mensajes, llamadas u otros requerimientos relacionados con su trabajo antes de iniciar o después de concluir su horario laboral oficial.Este cambio busca poner límites a las demandas laborales fuera del horario estipulado en los contratos, una práctica que se intensificó durante la pandemia de COVID-19 con la implementación del trabajo remoto o home office.La iniciativa plantea modificar los artículos 3° Ter y 132° de la LFT, además de establecer que los empleadores deberán crear políticas internas para garantizar el cumplimiento y respeto de este derecho.Con esta medida se busca restablecer el equilibrio entre la vida personal y laboral, reconocer el derecho al descanso y reducir problemas como el estrés, la ansiedad y el agotamiento derivados de jornadas laborales extendidas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP