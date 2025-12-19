Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa