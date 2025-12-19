Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

