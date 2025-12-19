Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

