Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 19 de diciembre anticipa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10