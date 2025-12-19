Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 19 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 85%.Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla