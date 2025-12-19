Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 19 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 85%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

