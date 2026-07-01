Ley de Vialidad: ¿Adultos mayores pueden solicitar una licencia de conducir?

Si tú o un familiar son adultos mayores y necesitan renovar la licencia de conducir, hay una buena noticia: en México no existe una edad máxima para obtener este documento. Lo que realmente determina si una persona puede conducir son sus aptitudes físicas y mentales.

Renovar o tramitar una licencia de conducir va más allá de un simple procedimiento administrativo. Este documento acredita que una persona cuenta con las condiciones necesarias para manejar un vehículo de forma segura y responsable, protegiendo tanto a los automovilistas como a peatones y demás usuarios de la vía pública.

En el caso de los adultos mayores, una de las dudas más frecuentes es si existe un límite de edad para solicitar o renovar la licencia. La respuesta es clara: la legislación mexicana no establece una edad máxima para realizar este trámite.

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¿Existe una edad límite para obtener o renovar la licencia?

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en México el derecho a conducir no depende de la edad del solicitante, sino de que demuestre contar con las condiciones físicas y mentales necesarias para hacerlo de manera segura.

Esto significa que una persona adulta mayor puede tramitar o renovar su licencia siempre que cumpla con las evaluaciones establecidas por las autoridades competentes. A diferencia de otros países que fijan restricciones para los conductores de determinada edad, el modelo mexicano prioriza la capacidad del conductor sobre su fecha de nacimiento.

En otras palabras, no importa cuántos años tenga una persona, sino si conserva las habilidades necesarias para conducir un vehículo con seguridad.

El examen de aptitudes es el requisito más importante

La legislación establece que todos los solicitantes, sin importar su edad, deben acreditar un examen integral de aptitudes.

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Esta evaluación tiene como objetivo verificar que el conductor conserva las condiciones indispensables para circular por calles y carreteras sin poner en riesgo su seguridad ni la de otras personas.

Entre los aspectos que pueden revisarse se encuentran:

La visión.

La audición.

Los reflejos.

Las capacidades físicas.

Estas evaluaciones permiten determinar si el solicitante mantiene las habilidades requeridas para operar un vehículo de manera responsable.

¿Qué recomendaciones existen para los adultos mayores?

Además de cumplir con los requisitos legales para obtener o renovar la licencia de conducir, las autoridades recomiendan adoptar ciertas medidas preventivas que pueden contribuir a una conducción más segura.

Entre ellas destacan:

Realizar revisiones médicas periódicas para conocer el estado general de salud.

Consultar con un especialista si se consumen medicamentos que puedan afectar los reflejos o la capacidad de reacción.

Evitar conducir durante la noche o cuando exista poca visibilidad.

Mantener informados a familiares sobre los trayectos y horarios de traslado.

Estas acciones buscan reducir riesgos y favorecer una movilidad segura sin limitar la independencia de las personas mayores.

¿Por qué no existe una edad máxima?

El objetivo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es evaluar las capacidades reales de cada conductor y no establecer restricciones únicamente por la edad.

Las habilidades para conducir pueden variar significativamente entre una persona y otra. Mientras algunos adultos mayores mantienen excelentes condiciones físicas y cognitivas, otras personas de menor edad podrían presentar limitaciones que afecten su capacidad para manejar.

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Por ello, la legislación mexicana opta por un sistema basado en evaluaciones de aptitud en lugar de imponer un límite de edad obligatorio. La renovación de la licencia de conducir en México se basa en un principio sencillo: la edad, por sí sola, no determina si una persona puede manejar de forma segura.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece que lo verdaderamente importante es conservar las condiciones físicas y mentales necesarias para operar un vehículo con responsabilidad.

Por ello, los adultos mayores que mantengan sus aptitudes y aprueben las evaluaciones requeridas pueden continuar realizando el trámite de renovación o solicitud de su licencia sin que exista un límite de edad establecido por la ley.

Con esta medida, las autoridades buscan promover una movilidad más segura para todos los usuarios de la vía pública, al tiempo que garantizan que las personas mayores puedan conservar su autonomía siempre que cuenten con las condiciones necesarias para conducir.

Con información de SUN

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