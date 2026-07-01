Prórroga para registro de celulares: ¿Qué pasa si no vinculo mi número con mi CURP en las nuevas fechas después del 1 de julio?

El plazo para registrar tu línea celular con la CURP cambió y no será hoy 1 de julio. Las autoridades anunciaron una prórroga que modifica la fecha límite para realizar este trámite obligatorio, por lo que aún tienes tiempo para completar el proceso y evitar contratiempos.

Aunque el registro podrá hacerse más adelante, no cumplir con este requisito tendrá consecuencias. Te contamos cuál es el nuevo plazo, quiénes deben realizar el trámite y qué ocurrirá con las líneas que permanezcan sin registrar.

El nuevo calendario de fechas de la prórroga para registro de celulares: ¿Cuándo me toca?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en México confirmó que el plazo original del 30 de junio de 2026 se amplía. Ahora, el registro obligatorio será escalonado para facilitar el proceso.

Esta medida busca evitar la saturación de los sistemas y dar más tiempo a los usuarios de prepago. Las líneas de pospago ya están vinculadas desde su contratación, por lo que no requieren un nuevo trámite.

El nuevo calendario oficial se basa en el último dígito de tu número telefónico. Las fechas límite se distribuyen desde agosto hasta diciembre de 2026 de la siguiente manera:

Terminación 0 y 1: 15 y 31 de agosto, respectivamente.

15 y 31 de agosto, respectivamente. Terminación 2 y 3: 15 y 30 de septiembre.

15 y 30 de septiembre. Terminación 4 y 5: 15 y 31 de octubre.

15 y 31 de octubre. Terminación 6 y 7: 15 y 30 de noviembre.

15 y 30 de noviembre. Terminación 8 y 9: 15 y 31 de diciembre.

¿Qué pasa si no registro mi celular en la prórroga?

La respuesta de las autoridades es la misma: te quedarás sin servicio. La comisión advirtió que las compañías telefónicas tienen la obligación de suspender las líneas no registradas.

Esta suspensión ocurrirá en un lapso de 72 horas después de que venza tu fecha límite asignada. No perderás tu número ni tu contrato de inmediato, pero tu línea entrará en una pausa temporal.

Durante este bloqueo, las restricciones de comunicación serán severas. No podrás realizar llamadas convencionales, enviar mensajes de texto ni utilizar tus datos móviles para navegar por internet.

Únicamente tendrás acceso a funciones de supervivencia o emergencia. Podrás llamar al 911, recibir la alerta sísmica o contactar a tu operadora telefónica exclusivamente para regularizar tu situación.

¿Cómo y por qué debo vincular mi línea a mi CURP?

El objetivo principal de esta medida del Gobierno Federal es combatir delitos graves como la extorsión y el fraude telefónico. Al eliminar el anonimato de los chips, se busca mayor seguridad para toda la ciudadanía.

El trámite es completamente gratuito y no lo realizas en ninguna dependencia del gobierno, sino directamente con tu compañía telefónica. Solo necesitas tu CURP y una identificación oficial vigente.

Puedes completar el proceso de forma presencial en un centro de atención a clientes o a través de los portales web oficiales de las operadoras. Hasta la fecha, más de 63 millones de líneas ya han cumplido con este requisito indispensable.

Consejos para un registro exitoso

Verifica tu último dígito: Anota tu fecha límite en el calendario de tu casa o en una alarma para que no se te pase el día.

Anota tu fecha límite en el calendario de tu casa o en una alarma para que no se te pase el día. Ten tus documentos a la mano: Prepara tu CURP y tómale una foto clara a tu credencial por ambos lados si decides hacer el trámite en línea.

Prepara tu CURP y tómale una foto clara a tu credencial por ambos lados si decides hacer el trámite en línea. Cuidado con los fraudes: Las compañías telefónicas no te llamarán para confirmar tu registro. Todo el proceso lo debes iniciar tú mismo.

Las compañías telefónicas no te llamarán para confirmar tu registro. Todo el proceso lo debes iniciar tú mismo. Usa una red Wi-Fi: Si haces el trámite desde tu celular, asegúrate de tener una conexión estable para subir tus documentos sin interrupciones ni errores.

No dejes que la desidia te deje desconectado del mundo. Aprovecha esta prórroga oficial y asegura tu línea antes de que sea demasiado tarde.

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