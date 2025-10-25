Sábado, 25 de Octubre 2025

Hermana de Layda Sansores inicia Informe del DIF de Campeche cantando

La inusual presentación provocó una avalancha de comentarios, muchos de ellos criticando la falta de seriedad durante el evento

Por: Citlali Torres Rivera

Laura Sansores cantó una versión adaptada de “Canta Corazón” de Alejandro Fernández. FACEBOOK/ @Layda Sansores

La gobernadora de Campeche nuevamente se encontró en el centro de la controversia, al iniciar la presentación del Cuarto Informe del DIF estatal, como si fuera un show musical.

Ante la sorpresiva situación, dicha parte del evento fue documentado y difundido a través de la plataforma TikTok.

La inusual presentación provocó una avalancha de comentarios, muchos de ellos altamente críticos, los cuales reflejaron un alto nivel de desaprobación.

Entre las principales reacciones de los usuarios de la red social TikTok, se destacó el comentario de que la política mexicana actual se rige por la filosofía de "pan y circo al pueblo".

El suceso que transformó un informe gubernamental en una actuación, ha sido percibido como una muestra de banalización por parte de los funcionarios públicos partícipes del evento.

@politicomx ����Hermana de Layda Sansores canta su informe del DIF Laura Sansores San Román, hermana de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, inició la presentación del Cuarto Informe del DIF estatal cantando, como si fuera un show musical. #news #noticias #laydasansores #campeche #políticomx ♬ sonido original - PolíticoMX

