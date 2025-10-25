La gobernadora de Campeche nuevamente se encontró en el centro de la controversia, al iniciar la presentación del Cuarto Informe del DIF estatal, como si fuera un show musical.

Ante la sorpresiva situación, dicha parte del evento fue documentado y difundido a través de la plataforma TikTok.

La inusual presentación provocó una avalancha de comentarios, muchos de ellos altamente críticos, los cuales reflejaron un alto nivel de desaprobación.

Entre las principales reacciones de los usuarios de la red social TikTok, se destacó el comentario de que la política mexicana actual se rige por la filosofía de "pan y circo al pueblo".

El suceso que transformó un informe gubernamental en una actuación, ha sido percibido como una muestra de banalización por parte de los funcionarios públicos partícipes del evento.

