Durante diversos operativos en los municipios de Culiacán y Navolato, fuerzas federales detuvieron a 18 presuntos miembros de la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En las acciones también fueron confiscadas armas de fuego, sustancias químicas y varios vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó que, en una primera intervención, personal del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron a siete individuos en la capital sinaloense. Esto ocurrió luego de que los uniformados repelieran una agresión armada mientras realizaban labores de patrullaje en el fraccionamiento Residencial Roma.

Tras controlar la situación, los elementos federales incautaron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo. Además, en otra zona de Culiacán, localizaron un sitio utilizado para almacenar materiales destinados a la producción de drogas sintéticas, donde hallaron 13 mil 850 litros de sustancias químicas. Según el comunicado del Gabinete de Seguridad, la pérdida económica para la organización criminal asciende a 281 millones de pesos.

Por otra parte, en un operativo distinto realizado en Navolato, las autoridades federales aprehendieron a 11 personas que se trasladaban en dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, y les decomisaron dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos y diverso equipo táctico.

MF