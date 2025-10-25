La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desplegará a partir de la madrugada de este viernes un operativo para desmantelar alrededor de 200 puntos identificados para la extracción y venta ilegal de agua. Las acciones están dirigidas a organizaciones sociales con fachada de sindicatos, que presuntamente se dedican a la explotación clandestina de pozos y a la comercialización del líquido con tarifas consideradas abusivas.

De acuerdo con fuentes ministeriales, el operativo se llevará a cabo de manera simultánea en 48 municipios del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Entre los sindicatos identificados por las autoridades como responsables del comercio ilícito se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (Acme), Los 300, Libertad, 25 de Marzo y La Chokiza, entre otros. Estas agrupaciones son señaladas por acaparar agua, extraerla de manera clandestina y distribuirla con fines de lucro, afectando a la población y al control legal del recurso.

El operativo de la FGJEM, denominado Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua, busca interrumpir la cadena de comercialización ilegal mediante cateos e inspecciones que aseguren pozos y redes clandestinas de extracción. La fiscalía mexiquense cuenta con diversos expedientes de investigación y denuncias ciudadanas que respaldan la acción y permitirán la persecución de responsables.

Las autoridades destacaron que el despliegue tiene un doble objetivo: frenar la venta ilegal de agua y garantizar la protección de los recursos hídricos en el Estado de México. La coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales permitirá que el operativo abarque la mayor cantidad de puntos posibles, buscando reducir de manera significativa la operación de estas redes ilícitas.

Con esta medida, la FGJEM pretende enviar un mensaje de que la explotación ilegal de agua será perseguida con firmeza, protegiendo tanto a los usuarios como a los recursos naturales del Estado.

CT