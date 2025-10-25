Por su legado y el aporte a la promoción de Polonia, condecoran a José Manuel Gómez Vázquez Aldana

En una emotiva ceremonia en el Consulado de la República de Polonia en México, la embajadora Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli entregó de manera póstuma la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República de Polonia al arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, distinción que recibió su hija María Isabel Gómez Castellanos en su nombre.

El arquitecto, fallecido el pasado 18 de octubre a los 88 años, fue homenajeado por su destacada trayectoria y su labor como cónsul honorario de Polonia en Guadalajara durante más de 30 años, así como por su papel en el fortalecimiento de los lazos culturales y diplomáticos entre Polonia y México.

La embajadora destacó que la condecoración fue concedida por el ex presidente polaco Andrzej Duda en reconocimiento a su “extraordinaria labor consular, su compromiso con la cooperación económica y cultural… y su amistad sincera con el pueblo polaco”. Subrayó que fue “un gran arquitecto, un gran profesional y, sobre todo, una gran persona”.

Con profunda emoción, María Isabel agradeció el reconocimiento y asumió oficialmente el cargo de cónsul honoraria de Polonia, continuando el legado diplomático de su padre. “Este honor representa su compromiso y amistad que siempre promovió entre Polonia y México”.

La Cruz de Caballero de la Orden del Mérito se otorga a personas que han contribuido al desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia, la economía y las relaciones internacionales.

Entre las obras más emblemáticas del arquitecto destacan la Plaza de Toros Nuevo Progreso, el Hotel Tapatío y el Palacio de la Cultura y la Comunicación, además de numerosos proyectos en México, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.

El acto reunió a familiares, amigos y miembros del cuerpo consular, quienes recordaron al homenajeado como un hombre visionario, generoso y profundamente comprometido con el arte, la diplomacia y su ciudad.

