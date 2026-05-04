La madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026, un apagón masivo sorprendió a más de 286 mil residentes y turistas en la Riviera Maya. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que, exactamente a las 04:56 horas, un elemento crucial de la subestación Playa del Carmen salió de operación repentinamente. Este fallo técnico interrumpió de tajo el suministro eléctrico en los municipios de Solidaridad y Cozumel, sumiendo en la oscuridad a decenas de colonias, fraccionamientos y zonas comerciales de alta plusvalía.

Los habitantes experimentaron horas de incertidumbre mientras los equipos de emergencia evaluaban la magnitud del daño en la infraestructura eléctrica, un evento que paralizó temporalmente el inicio de la jornada laboral y escola r en uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Los técnicos de Distribución y Transmisión de la CFE actuaron con inmediatez para diagnosticar y reparar la avería en la red peninsular. Mediante maniobras especializadas de alta tensión, los trabajadores lograron recuperar el 96 por ciento del suministro en menos de dos horas, aliviando la tensión social en la región. Finalmente, durante el transcurso de la mañana, la dependencia federal confirmó el restablecimiento total del servicio para la totalidad de los usuarios que sufrieron el corte.

Las cuadrillas mantienen labores de supervisión exhaustiva en la zona cero del incidente para garantizar condiciones normales de operación, estabilizar el flujo de energía y prevenir nuevas caídas en el sistema durante las horas de mayor demanda.

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Operativos de emergencia y el impacto en las calles

El corte de energía generó un efecto dominó en la vida cotidiana y la movilidad urbana de Playa del Carmen. Ante la inoperatividad total de los semáforos en las principales arterias viales, la presidenta municipal, Estefanía Mercado, ordenó un despliegue táctico inmediato.

Elementos de la Policía de Tránsito, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron el control manual de los cruces más transitados para agilizar la circulación y salvaguardar la integridad de los conductores. Las autoridades locales mantuvieron comunicación directa y constante con los directivos de la CFE para coordinar los esfuerzos de respuesta ciudadana y evitar accidentes de tráfico en las horas pico de la mañana.

La interrupción eléctrica también asestó un golpe a la dinámica económica local durante las primeras horas de este lunes. Diversos comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos en colonias populares como Villas del Sol, Colosio, Xcacel y el Ejido reportaron retrasos significativos en sus aperturas y complicaciones operativas severas.

Aunque la electricidad regresó antes del mediodía, el sector comercial resintió la falta de energía en una de las zonas con mayor actividad económica del país , acumulando pérdidas temporales en ventas y servicios. Los empresarios locales exigen ahora mayores garantías de infraestructura para evitar que estos incidentes recurrentes frenen el desarrollo económico de la Riviera Maya.

¿Por qué colapsa la red eléctrica ahora?

El colapso de esta madrugada encuentra sus raíces en la creciente demanda energética y la saturación histórica de la infraestructura en el sureste mexicano . Durante los últimos años, el desarrollo inmobiliario y turístico acelerado en Quintana Roo incrementó exponencialmente la carga sobre las subestaciones eléctricas existentes.

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La falla específica de hoy ocurrió en el "BUS de 115 kilovoltios (kV)", un componente técnico fundamental que funciona como una gran autopista distribuidora de electricidad de alta tensión; cuando este nodo principal sobrepasa su límite o detecta una anomalía grave, el sistema interrumpe el flujo eléctrico automáticamente para evitar un incendio o un daño catastrófico en los transformadores. Esta medida de protección, aunque estrictamente necesaria por protocolos de seguridad, provoca cortes masivos que dejan a ciudades enteras sin energía en cuestión de segundos.

Existen múltiples casos similares en el pasado reciente de la Península de Yucatán, donde las altas temperaturas y el consumo récord de aires acondicionados llevan la red eléctrica al límite de su capacidad operativa . Apenas en temporadas de calor anteriores, la región enfrentó apagones escalonados que evidenciaron la urgencia ineludible de modernizar las líneas de transmisión.

La CFE invierte actualmente en nuevos proyectos de generación de ciclo combinado, pero la velocidad del crecimiento poblacional en destinos como Playa del Carmen y Cozumel supera en ocasiones el ritmo de las actualizaciones técnicas. Este evento subraya la necesidad crítica de fortalecer el blindaje del sistema eléctrico nacional frente a picos de demanda extremos y condiciones climáticas adversas.

¿Qué zonas afectó el apagón de la CFE hoy?

El corte de energía impactó directamente a los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel en el estado de Quintana Roo, dejando sin suministro a más de 286 mil usuarios en diversas colonias y fraccionamientos.

¿A qué hora regresó la luz en Playa del Carmen?

La CFE recuperó el servicio de manera gradual; alcanzó un 96 por ciento de estabilidad cerca de las 06:30 horas y logró el 100 por ciento de la normalidad operativa durante la mañana de este lunes.

¿Dónde reportar fallas de luz de la CFE?

Los usuarios pueden reportar cualquier anomalía en su servicio eléctrico marcando al número gratuito 071, a través de la aplicación móvil oficial CFE Contigo, o mediante la cuenta de atención a clientes en redes sociales.

JM