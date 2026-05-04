SMN alerta por calor extremo y condiciones adversas en México esta semana

La persistencia de una onda de calor dominará gran parte del territorio nacional durante los próximos días, de acuerdo con el más reciente pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno, impulsado por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en la mayoría de los estados , con excepción del noroeste y algunas zonas del litoral del Golfo de México.

Para este inicio de semana, las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 grados en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en otras regiones del norte y centro oscilarán entre 35 y 40 grados. Incluso, se prevé que algunas zonas superen los 45 grados hacia mediados de semana, especialmente en Durango, Sinaloa y Guerrero. En contraste, durante las madrugadas persistirán condiciones frías en zonas serranas del norte, con heladas en puntos altos de Chihuahua, Durango y Baja California.

Lluvias y vientos contrastan con el calor

A pesar del dominio del calor, otros sistemas meteorológicos generarán condiciones inestables en distintas regiones . El frente frío número 48 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en el sureste. Asimismo, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá precipitaciones en el centro y sur del país.

En el noroeste, la interacción entre corrientes en chorro y una circulación ciclónica generará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en estados como Sonora, Chihuahua y Durango. A esto se suma la presencia de una línea seca en el noreste, que ocasionará ráfagas intensas y lluvias aisladas en entidades como Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas vulnerables. También se advierte que los vientos fuertes podrían provocar la caída de árboles y estructuras ligeras.

Cambios hacia mitad de semana

Para el periodo de miércoles a viernes, se mantendrá la onda de calor en gran parte del país , aunque comenzará a debilitarse en el noreste a partir del jueves. Sin embargo, nuevos sistemas modificarán las condiciones meteorológicas.

Una línea seca y la posible formación de torbellinos en Coahuila marcarán el miércoles, mientras que entre jueves y viernes el ingreso de un nuevo frente frío por la frontera norte generará lluvias más intensas en esa región. Se prevén precipitaciones fuertes a intensas en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, continuarán los vientos con rachas significativas en diversas regiones del país, así como oleaje elevado en costas del Pacífico. A pesar de estas variaciones, el ambiente caluroso persistirá en buena parte del territorio, con temperaturas superiores a los 40 grados en múltiples entidades.

El pronóstico advierte un escenario de contrastes, donde el calor extremo coexistirá con lluvias intensas y fuertes vientos , lo que obliga a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones y a tomar precauciones ante posibles afectaciones.

SV