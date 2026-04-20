Las ondas de calor que se intensifican durante el verano en México están llevando al sistema eléctrico a niveles de alta exigencia. Para mayo, en plena temporada de temperaturas extremas, la demanda nacional de electricidad alcanzará un nuevo máximo histórico de 54 mil megawatts, de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Octavio Mota Palomino, director del organismo, advirtió que el sistema operará en condiciones “apretadas” durante los meses más cálidos, aunque aseguró que existen reservas suficientes para evitar apagones generalizados. No obstante, subrayó que el principal riesgo no radica en la capacidad instalada, sino en factores operativos, particularmente en la confiabilidad del suministro de gas natural, sobre todo en la región Sureste del país.

En paralelo, el abasto de energía se ha deteriorado en los últimos años. Datos de la CFE, obtenidos vía Transparencia, indican que en 2025 hubo 37 mil 130 apagones en México, la cifra más alta registrada, lo que evidencia la creciente presión sobre la infraestructura eléctrica.

El impacto también se percibe en la duración de las interrupciones. Durante el año pasado, los usuarios permanecieron en promedio 15.3 minutos sin energía eléctrica por causas atribuibles a la Comisión; es decir, derivadas de fallas en el suministro. Este indicador representa un aumento de 42% respecto al 2024, cuando el tiempo promedio sin servicio fue de 10.8 minutos, según datos del Sistema de Información Energética.

Especialistas coinciden en que esta situación responde, en parte, a las decisiones tomadas en años previos. Jorge Antonio Mejía, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, señaló que la falta de inversión en la generación y en la transmisión eléctrica durante la administración federal pasada limitó el crecimiento de la oferta energética.

“La postergación y cancelación de proyectos impidió que la capacidad creciera conforme a lo previsto, mientras la demanda continuó en aumento”.

México depende en gran medida del gas natural de Texas para generar electricidad. Si falla el suministro, hay afectaciones en las centrales. Por ello, Mejía prevé apagones por dos o tres años, hasta que entren en operación nuevos proyectos energéticos.

Emilio Barocio, académico de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la UdeG, señaló que los apagones son difíciles de prever o evitar. No obstante, destacó que los operadores han mejorado su capacitación para responder a contingencias y que el Gobierno federal ya analiza opciones para reforzar la confiabilidad del suministro.

Como medida preventiva, el Cenace aplicó mantenimiento anticipado entre noviembre y marzo para garantizar la disponibilidad de centrales en meses de alta demanda. En zonas críticas, como la Península de Yucatán, se prevé reforzar el suministro.

El Gobierno federal publicó un acuerdo que permite comprar electricidad de inmediato cuando la generación no cubra la demanda. El mecanismo contempla revisar continuamente las reservas y la disponibilidad de plantas, y emitir convocatorias para que empresas privadas ofrezcan energía.

Impulsan proyectos de generación de energía

El Gobierno federal impulsa nuevos proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica en el país, luego de las críticas registradas durante el sexenio pasado por la falta de inversión en infraestructura del sector.

Como parte de esta estrategia, en febrero pasado la Secretaría de Energía lanzó la segunda convocatoria de proyectos energéticos mixtos, con el objetivo de incrementar la producción eléctrica nacional. Esta iniciativa da continuidad a una primera convocatoria considerada exitosa, en la que se concretaron acuerdos con la iniciativa privada para desarrollar 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica, con una inversión de cuatro mil 752 millones de dólares.

El propósito central es aumentar la capacidad de generación y reducir los déficits en distintas regiones, entre ellas Jalisco, donde persiste un rezago importante en materia eléctrica. Esta situación limita la atracción de inversiones industriales y complica el cumplimiento de metas relacionadas con energías limpias.

Uno de los principales problemas en la región Occidente es la insuficiencia de infraestructura de transmisión. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía, la demanda puede alcanzar hasta nueve mil megawatts en momentos de mayor consumo, mientras que la generación local se ubica apenas entre tres mil y cinco mil megawatts. Este desfase obliga a entidades como Jalisco a depender de la electricidad proveniente de otras regiones del país.

El investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, Jorge Antonio Mejía, explicó que los apagones registrados recientemente están relacionados con la falta de inversión en proyectos de generación y transmisión durante la administración anterior.

“La falta de inversión en proyectos de generación eléctrica y de transmisión durante toda la administración anterior, así como la postergación y cancelación de algunos, provocó que la oferta no creciera como estaba previsto, mientras la demanda siguió aumentando”, señaló.

Para atender esta problemática, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta la construcción de una planta de ciclo combinado en Jalisco. Esta instalación tendrá una capacidad inicial de 500 megawatts, con posibilidad de ampliarse hasta mil en una segunda etapa.

El proyecto contempla una inversión estimada de 571 millones de dólares y busca fortalecer el suministro eléctrico en la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de responder a la creciente demanda derivada del desarrollo industrial y urbano.

Adicionalmente, para este año el Gobierno federal prevé recursos para la construcción de tres nuevas líneas de transmisión en Guadalajara. Estas obras permitirán trasladar la energía generada hacia subestaciones estratégicas, desde donde se distribuirá a hogares, comercios e industrias.

De acuerdo con la CFE, los planes prioritarios incluyen también la construcción de cuatro nuevas plantas de ciclo combinado de gas natural en distintas regiones del país, con el fin de reforzar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más confiable ante el aumento sostenido en la demanda.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Apagones duraron más en años anteriores

El número de apagones y el tiempo de espera sin luz se incrementaron durante 2025 en comparación con años previos, de acuerdo con información oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por medio de transparencia, la CFE confirmó que durante 2025 se registraron 37 mil 130 apagones o interrupciones en el servicio eléctrico. Se trata de la cifra más alta de la que tiene registro la dependencia al menos desde 2019.

Además del aumento en la cantidad de fallas, también se elevó el tiempo que los usuarios permanecieron sin energía. En promedio, los clientes de la CFE estuvieron 15.396 minutos sin suministro eléctrico por causas atribuibles a la empresa. Esto representó un incremento de 42.3 por ciento respecto a 2024, cuando el tiempo promedio fue de 10.812 minutos, según datos del Sistema de Información Energética (SIE).

La problemática persiste pese a que anteriormente la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas funciones fueron transferidas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), establecía como meta restablecer el servicio en aproximadamente tres minutos tras una interrupción. Sin embargo, la empresa tardó hasta cinco veces más en promedio, de acuerdo con el Índice de Duración Promedio de Interrupción (SAIDI).

Este indicador, utilizado a nivel internacional para medir la calidad del servicio eléctrico, mostró un deterioro en los últimos años. En 2023, por ejemplo, alcanzó 17.788 minutos sin energía por cliente, lo que reflejó mayores tiempos de espera asociados a problemas operativos, infraestructura insuficiente o deficiencias logísticas.

La propia CFE reconoció que en 2025 diversas gerencias regionales de transmisión -incluidas las del noroeste, norte, noreste, occidente, Valle de México, Oriente, sureste y peninsular- no cumplieron con las metas establecidas. Esto se atribuye, en parte, a dificultades en el transporte de energía a través de la Red Nacional de Transmisión, lo que impacta directamente en los usuarios.

Voz del experto

Emilio Barocio, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la UdeG

Calor elevará demanda a nivel histórico

Las olas de calor en años recientes han provocado repuntes en los apagones a nivel nacional debido a la demanda de energía. Se prevé que para el mes de mayo la demanda de electricidad en México alcanzará un nuevo máximo histórico de 54 mil megawatts, advirtió el Centro Nacional de Control de Energía.

Emilio Barocio, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la UdeG, reconoció que es difícil predecir o evitar algún apagón, aunque los operadores se han dedicado a capacitarse sobre su prevención.

El académico reconoció que el Gobierno Federal ya está buscando opciones para evitar fallas en el suministro eléctrico.

“Tiene la planeación del crecimiento poblacional, la parte industrial, las proyecciones de crecimiento económico del país y toda la proyección de la instalación de nuevas plantas en construcción”.

Por otro lado, Jorge Antonio Mejía, investigador del Departamento de Economía de la UdeG, atribuyó parte de la responsabilidad de los apagones a la falta de inversión de la administración federal pasada en materia de generación de energía eléctrica.

“La falta de inversión en productos de generación eléctrica y de transmisión durante toda la administración anterior, posponer proyectos, la cancelación de algunos se atribuyó a que la oferta no creciera como estaba estipulado, mientras la demanda siguió creciendo”.

Otra razón es que México tiene dependencia del gas natural del estado de Texas; por ello, de haber fallas en el suministro, habría problemas en la generación de energía.

Por ello, prevé que los problemas de apagones persistan por lo menos en dos o tres años, hasta que se concreten los nuevos proyectos de energía que tiene planeados el Gobierno federal.

¿Qué hacer ante un apagón?

Desconectar aparatos: desenchufa electrodomésticos (especialmente computadoras, televisores y refrigeradores) para evitar daños por sobretensión cuando la luz regrese.

desenchufa electrodomésticos (especialmente computadoras, televisores y refrigeradores) para evitar daños por sobretensión cuando la luz regrese. Adquirir reguladores: se instalan para evitar que los electrodomésticos se descompongan por la reconexión del sistema eléctrico tras un apagón.

se instalan para evitar que los electrodomésticos se descompongan por la reconexión del sistema eléctrico tras un apagón. Conservar el frío: mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador el mayor tiempo posible.

mantén cerradas las puertas del refrigerador y congelador el mayor tiempo posible. Uso de iluminación segura: utiliza lámparas de baterías o linternas. Evita velas para prevenir incendios.

utiliza lámparas de baterías o linternas. Evita velas para prevenir incendios. Mantener un punto de luz: deja una luz encendida para saber cuándo se ha restablecido el suministro.

deja una luz encendida para saber cuándo se ha restablecido el suministro. Seguridad: si se sale de su vivienda, tenga extremo cuidado con semáforos apagados y cables caídos.

si se sale de su vivienda, tenga extremo cuidado con semáforos apagados y cables caídos. Reportar el problema a la CFE: el usuario afectado debe comunicarse con la CFE para informar sobre el corte de luz y recibir información actualizada sobre la situación y el tiempo estimado de restauración del servicio.

el usuario afectado debe comunicarse con la CFE para informar sobre el corte de luz y recibir información actualizada sobre la situación y el tiempo estimado de restauración del servicio. Utilizar fuentes alternativas de energía: entre las mejores opciones se encuentran la instalación de paneles solares y/o baterías para mantener la cobertura de electricidad durante el apagón.

entre las mejores opciones se encuentran la instalación de paneles solares y/o baterías para mantener la cobertura de electricidad durante el apagón. Para empresas: Instalar UPS/reguladores: se recomienda usar sistemas de fuerza ininterrumpida (UPS) para proteger equipos sensibles y evitar pérdidas económicas.

se recomienda usar sistemas de fuerza ininterrumpida (UPS) para proteger equipos sensibles y evitar pérdidas económicas. Generadores de respaldo: contar con plantas de emergencia en zonas críticas para hacer frente a apagones.

CT