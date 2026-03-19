En el marco del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Claudia Sheinbaum delineó una estrategia energética que marca un giro técnico y operativo respecto a la política impulsada por Andrés Manuel López Obrador. El eje es claro: fortalecer la soberanía energética mediante un incremento sostenido en la producción de gas natural y una expansión acelerada de las energías renovables.

En Veracruz, subrayó que el futuro energético del país exige una visión de largo plazo que combine seguridad energética y responsabilidad ambiental. En ese sentido, su administración mantendrá el respaldo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas estratégicas, pero introducirá ajustes clave en la matriz energética nacional.

Uno de los diagnósticos más relevantes expuestos por la Presidenta es la alta dependencia externa en gas natural: México importa 75% de este insumo, fundamental para la generación eléctrica y la industria. Frente a ello, planteó como prioridad elevar la producción nacional de gas, al tiempo que se promueve su almacenamiento y aprovechamiento eficiente. Este énfasis contrasta con la política previa, más enfocada en la autosuficiencia en combustibles líquidos, como gasolinas y diésel.

La nueva ruta no abandona el petróleo, pero lo reubica dentro de un esquema más equilibrado. Se mantendrá la producción y el procesamiento del crudo —con cifras actuales cercanas a la transformación diaria de 1.3 millones de barriles—, mientras se amplía la participación de fuentes limpias en la generación eléctrica. Este doble enfoque busca reducir la huella ambiental sin comprometer el abasto energético.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó los avances estructurales logrados en los últimos años: la refinación de petrolíferos se ha duplicado respecto al 2018, la deuda de Pemex se ha reducido de manera significativa —con una baja del 19%— y se han rehabilitado complejos petroquímicos. A ello se suma la estabilización del precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, resultado de los acuerdos con el sector privado.

También destaca que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla 51 proyectos con una inversión estimada de 22 mil 377 millones de dólares. Entre estos proyectos sobresalen siete parques eólicos, nueve plantas fotovoltaicas y cinco centrales de ciclo combinado alimentadas con gas natural —una de éstas en Jalisco—, líneas de conducción, sistemas de baterías para almacenamiento energético y esquemas de cogeneración en instalaciones de Pemex. Este portafolio refleja una diversificación tecnológica que no fue prioritaria en el sexenio anterior.

Un punto relevante es la inclusión de inversión privada en el desarrollo eléctrico, particularmente en proyectos de generación y almacenamiento. Analistas del sector, como el especialista Alejandro Montúfar Helú, señalan que esta apertura, junto con la promoción del gas natural como combustible de transición, evidencia una diferencia sustantiva frente al enfoque más estatista de la administración pasada.

Ayer se confirmó la integración de figuras como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al frente de una nueva Comisión Consultiva del Petróleo, que refuerza el componente técnico y estratégico en la toma de decisiones, con miras a consolidar una política energética más flexible y sustentable.