En el centro penitenciario de Aguaruto, Culiacán, se reportó una riña colectiva entre internos que concluyó con un saldo de siete muertos y un herido por heridas de arma blanca.

De acuardo con reportes, desde ayer muy temprano en uno de los módulos se inició una discusión entre internos, la cual subió de tono y desencadenó una agresión, en la que se utilizaron armas punzocortantes de fabricación artesanal.

Tras los hechos violentos, personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios realizaron una inspección al interior del penal en busca de más armas.

También se informó que las visitas a los presos fueron suspendidas como medida de seguridad.

Por la tarde se reportó que personal de la Fiscalía General del Estado ya había sido notificado sobre los siete internos que resultaron muertos y las trabajadoras sociales habían contactado las primeras cinco familias.

Sinhué Téllez López, secretario de Seguridad Pública (SSP) del Estado, informó que un reo resultó herido, por lo que fue atendido por personal médico del centro penitenciario.

Precisó que después el mediodía la situación se había normalizado en el penal donde se registró la riña.

Una semana atrás, las autoridades de Sinaloa informaron que se habían tomado medidas extras de seguridad. Incluso, Tellez López, realizó un recorrido por el exterior del penal para detectar posibles puntos vulnerables.

Un informe concentrado, reveló que en este centro penitenciario de Culiacán, se aseguraron 43 celulares, 59 cargadores para estos móviles y 236 dosis de diversas drogas, entre otros objetos prohibidos en el mes de mayo.

En un comunicado, la SSP de Sinaloa informó que ante la inquietud de familiares de internos del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, también se realizó una revisión en los módulos del penal y se suspendieron las visitas.

Asesinan a comandante

El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro “N”, de 48 años de edad, fue asesinado a balazos ayer cuando circulaba en un vehículo particular, por la Avenida México 68, en la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán.

Sus agresores, que viajaban en una camioneta, se le emparejaron, le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga.

Elementos del cuerpo de auxilio llegaron al lugar para darle atención médica, pero ya no presentaba signos vitales.

Los datos que se conocen, son que el comandante se encontraba en su día de asueto, por lo que viajaba en un vehículo particular el cual recibió varios disparos.

El Universal

Cronología

5 de mayo de 2025. Un operativo de revisión en el penal de Aguaruto, en Culiacán, permitió el decomiso de siete pistolas, cargadores, cartuchos, más de 140 armas blancas y diversas dosis de droga ocultas por internos.

Un operativo de revisión en el penal de Aguaruto, en Culiacán, permitió el decomiso de siete pistolas, cargadores, cartuchos, más de 140 armas blancas y diversas dosis de droga ocultas por internos. 21 de mayo de 2025. Internos armados protagonizaron una balacera dentro del penal de Aguaruto. Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de seguridad para recuperar el control y evitar posibles fugas.

Internos armados protagonizaron una balacera dentro del penal de Aguaruto. Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de seguridad para recuperar el control y evitar posibles fugas. 21 de mayo de 2025. Tras el enfrentamiento, autoridades localizaron un túnel en construcción y aseguraron armas de alto calibre, municiones, drogas y equipo de comunicación durante una inspección extraordinaria del reclusorio.

Tras el enfrentamiento, autoridades localizaron un túnel en construcción y aseguraron armas de alto calibre, municiones, drogas y equipo de comunicación durante una inspección extraordinaria del reclusorio. 26 de junio de 2025. Una riña entre reclusos en el penal de Aguaruto dejó un interno muerto y tres más heridos. El incidente obligó a reforzar la vigilancia y realizar nuevas revisiones de seguridad.

CT