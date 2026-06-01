Salud: Alertan por alza de enfermedades gastrointestinales en los menores

Debido a las altas temperaturas registradas en varios estados del país, la calidad de los alimentos y las prácticas de higiene en el hogar o en la escuela, especialistas y organismos de salud advierten que se reporta un aumento en las enfermedades gastrointestinales en niñas y niños de cinco años de edad.

De enero a marzo de 2026 se contabilizaron 96 mil 543 casos de diarrea aguda, mientras que en el mismo periodo del año pasado los menores afectados por infecciones intestinales bacterianas y virales sumaban 92 mil 177, de acuerdo con datos de la Secretaría de salud federal.

Ylse Gutiérrez Grobe, especialista en Gastroenterología y Endoscopia de la Clínica de Enfermedades Digestivas y Obesidad del Hospital Médica Sur de Ciudad de México, hizo un llamado a madres y padres de familia, tutores y docentes a identificar las señales de alerta en menores, pues suelen ser descartadas como simples infecciones estomacales, pero que podrían revelar complicaciones más severas.

Una de ellas es diarrea crónica que presente una duración superior a las cuatro semanas; aquellas que, a pesar del tratamiento, no mejoran e, incluso, empeoran; diarreas nocturnas, y sangrado, pus y/o moco en las evacuaciones.

Alertó que, en caso de no tratar de forma temprana estos síntomas y no recibir un diagnóstico certero, las consecuencias pueden ser graves para pacientes pediátricos y pueden derivar en anemia, desnutrición crónica, bajo crecimiento y riesgo de generar cáncer colorrectal.

“Los niños tienen varios hitos de desarrollo que tienen que ir logrando y una de las principales señales de alarma para sospechar que podrían tener un trastorno gastrointestinal, no sólo enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, sino generar un problema mayor, es que tengan un talla baja para la edad, que estén creciendo chiquitos, o que tengan un peso bajo para la edad. Que estén creciendo muy delgaditos o que no estén creciendo a la velocidad que se espera de los niños de su edad. Cada vez lo vemos más en población más joven, tanto en niños como en adolescentes”, expresó.

“Estamos detectando casos que inician de forma muy temprana, que son niños de menos de seis años. Estos niños que no están creciendo a la velocidad que deberían, tienen que ser estudiados del intestino”, agregó.

Gutiérrez Grobe recomendó acudir con un médico para recibir un diagnóstico certero y no auto medicarse ni suministrarse grandes cantidades de antibióticos para atender la enfermedad. También exhortó a implementar el disminuir el consumo de alimentos procesados, mejorar la higiene en casa y escuela e implementar una dieta balanceada y saludable, con el aval de un especialista.

“El sangrado es una señal de alarma principal que nos tiene que hacer ir al médico de primer contacto, y el médico, al identificar no sólo el sangrado, sino también estas diarreas crónicas que no mejoran, que el paciente regresa con los mismos síntomas, este paciente tiene que ser referido a un gastroenterólogo o un endoscopista para un diagnóstico temprano. Si detectamos temprano, podremos evitar complicaciones, como cirugías, anemia, desnutrición, necesidades de estoma y riesgo de cáncer”, concluyó Gutiérrez Grobe.

Crecen casos de Crohn y colitis

Ylse Gutiérrez Grobe explicó que las enfermedades inflamatorias intestinales no son consideradas de alta prevalencia en México, sin embargo, en los últimos años han detectado un aumento en personas que padecen de ellas.

Algunas de las causas son alteraciones genéticas del sistema inmunológico, consumo de alimentos ultra procesados -con productos que alteran considerablemente la microbiota y que pueden generar una respuesta grave en el organismo- y el COVID-19, que activa el sistema inmunológico “de forma anormal y generaba una inflación anormal en el intestino”.

Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn son los padecimientos más frecuentes de enfermedades inflamatorias intestinales en México, indicó Gutiérrez Grobe. Los grupos etarios más afectados son de 20 a los 40 años -población económicamente activa que tiene dietas irregulares y mayor contacto con alimentos procesados o con mala higiene- y después de los 65 años. Pero la doctora alertó que el incremento se ha presentado en pacientes pediátricos, sobre todo en menores de seis años de edad.

“En México se considera que es una población o un país que está en una incidencia o crecimiento en desarrollo, y es por estos factores. Cada vez los tenemos con mayor frecuencia en nuestra alimentación o nuestro medio ambiente”, detalló.

Nutrición, clave para prevenir

En Guadalajara, la Unidad de Patología Clínica (UPC) cuenta con un departamento de Nutrición enfocado en la evaluación y orientación alimentaria de distintos grupos de pacientes.

El servicio atiende tanto a personas sanas interesadas en mejorar sus hábitos alimenticios como a deportistas que buscan optimizar su rendimiento físico. También brinda atención a pacientes con trastornos de la alimentación, entre ellos anorexia, bulimia y obesidad, así como a personas que requieren apoyo nutricional derivado de enfermedades como diabetes, cáncer y dislipidemias.

El objetivo del área es proporcionar planes de alimentación especializados y personalizados para cada paciente.

Según la UPC, la alimentación influye de manera directa en el estado de salud, por lo que el servicio de Nutrición busca promover una alimentación equilibrada mediante el acompañamiento profesional y la adecuación de los hábitos alimentarios a las necesidades individuales.

La Organización Mundial de la Salud señala que una dieta saludable ayuda a proteger contra la malnutrición y diversas enfermedades, además de contribuir al bienestar general. El organismo recomienda mantener una alimentación variada que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y cantidades adecuadas de agua, limitando el consumo de azúcares, grasas saturadas y sal.

Comer bien influye en un mejor estado de salud. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Enfermedad diarreica aguda en menores

Casos de enfermedad diarreica aguda en México de enero a marzo de 2026: 96 mil 543.

Casos de enfermedad diarreica aguda en México de enero a marzo de 2025: 92 mil 177 (todos menores de cinco años).

Más del 80 por ciento de los pacientes en 2026 son menores de uno a cuatro años de edad, es decir, alrededor de 77 mil 234.

91 mil 764 casos corresponden a infecciones gastrointestinales bacterianas y virales.

Cerca de mil 500 pacientes presentan padecimientos que afectan al tracto digestivo, principalmente por consumo de alimentos o agua contaminada.

CT