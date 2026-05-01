Jornada Nacional de Vacunación se amplía por todo el mes de mayo

En la conferencia de prensa de La Mañanera de este viernes, se anunció que la Jornada Nacional de Vacunación, que en un principio estaba programada para realizarse del 25 de abril al 2 de mayo, se prolongará durante todo el mes de mayo.

Esto con el objetivo de reforzar que la vacunación es una importante medida para prevenir distintas enfermedades. Asimismo, se recalca que cualquier persona puede acudir a vacunarse independientemente de su sitio de afiliación.

Este programa cubre todos los aspectos a lo largo de la vida. Sin embargo, se recalca la importancia de las vacunas en mujeres embarazadas para garantizar la salud tanto en la madre como en el bebé.

¿Qué es la Jornada Nacional de Vacunación?

De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de México, esta jornada busca orientar a la prevención, control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles.

Su propósito es expandir la cobertura de vacunación, para así reducir las brechas de la población y garantizar la protección en infancias, adolescentes, adultos y población vulnerable.

También se busca completar los esquemas de vacunación básicos de aquellas personas que no lo tienen completo, y sensibilizar a la población sobre la importancia de vacunarse de forma oportuna.

Vacunas en mujeres embarazadas

En la conferencia de prensa se hizo énfasis en la vacunación en mujeres embazadas con los siguientes esquemas:

Tétanos, difteria y tos ferina: a partir de las 20 semanas

a partir de las 20 semanas Influenza: durante cualquier trimestre

durante cualquier trimestre Covid-19: a partir del segundo trimestre de embarazo

a partir del segundo trimestre de embarazo Virus sincicial respiratorio: entre la semana 32 a la 36 de embarazo

Esta última fue incluida recientemente al esquema, con la finalidad de proteger de enfermedades virales a los niños recién nacidos, especialmente si son prematuros.

Además, se aumentan de 5 a 7 veces los anticuerpos, evitando enfermedades graves y hospitalizaciones en los primeros 3 meses de vida.

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