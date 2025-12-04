Jornada laboral de 40 horas: ¿Por qué se discutirá hasta febrero 2026?

La propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales no avanzará en lo que queda de este año y su análisis se pospuso hasta el próximo periodo ordinario del Senado, que comenzará en febrero de 2026. Esta decisión responde a la necesidad de dar tiempo suficiente para revisar la iniciativa y preparar un debate más detallado sobre sus implicaciones.

Durante lo que resta de 2025, la Comisión de Puntos Constitucionales solo recibirá formalmente la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando el inicio del proceso legislativo. Esta etapa permitirá a los legisladores familiarizarse con el contenido de la propuesta antes de iniciar su discusión profunda.

Para el próximo año se prevé una agenda más amplia que incluirá reuniones de trabajo y foros especializados con representantes del sector laboral y expertos en políticas públicas. Estas actividades buscarán analizar los posibles efectos de la reforma y definir un cronograma gradual para su implementación.

El enfoque de la propuesta se centra en alcanzar las 40 horas semanales de manera progresiva, sin modificar la cantidad de días laborales. La intención es garantizar que la transición sea gradual y ordenada, evitando impactos negativos en la dinámica laboral y económica del país.

La postergación de la discusión permite contar con un proceso más estructurado y consensuado, brindando tiempo para evaluar los detalles técnicos y sociales de la reforma. Así, se pretende que el debate sobre la jornada de 40 horas tendrá un espacio más sólido para considerar sus efectos antes de una posible aprobación.

YC