CURP biométrica: ¿Por qué es importante tramitarla para los adultos mayores?

Desde el 2025 se actualizó la Ley Federal de la Población, en la que se establece, por parte de la Secretaría de Gobernación, que se llevarán a cabo acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la identidad, es decir, La Clave Única del Registro de Población (CURP). El Programa de Integración al Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), busca implementar esta medida para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La CURP biométrica incorpora elementos de identidad física, como huellas dactilares, iris, foto y firma, para mayor seguridad de los mexicanos . Esta es gratuita, obligatoria y obligada, hasta ahora, para diversos trámites, y así evitar hackeos, robos de identidad, entre otras cosas.

¿Cuáles son las características de la Clave?

Esta mantiene los 18 caracteres alfanuméricos (la combinación de letras, números e incluso símbolos), huellas dactilares de ambas manos, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma electrónica. Dicho documento tiene la misma valides de cualquier identificación oficial, como el INE, pasaporte, entre otros.

Para solicitarla, los usuarios deben acudir a los módulos de Registro Civil o RENAPO, de forma completamente presencial.

Estos son los requisitos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP tradicional

Comprobante de domicilio

Correo electrónico

¿Por qué es importante tramitarla para los adultos mayores?

Desde este 2026, la CURP biométrica es una identificación obligatoria en todo el país, por lo que, en el caso de los adultos mayores, este documento es primordial en asuntos que incluyen los servicios médicos y administrativos.

Implementar los datos biométricos facilita el acceso a expedientes clínicos y trámites, ya que permite identificar dichos datos con más precisión y seguridad.

Instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya han comenzado a solicitar este documento para diferentes procedimientos, especialmente los relacionados con afiliaciones, actualización de datos y atención médica.

