Jornada de 40 horas: ¿Cuándo se discute en el Senado y cómo será su implementación gradual?

El Senado de la República ha recibido formalmente la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la legislación del trabajo en el país.

Esta reforma tiene como objetivo principal modificar el Artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política, buscando garantizar condiciones laborales más humanas, equilibradas y alineadas con los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos y laborales.

La implementación de la Jornada de 40 horas será gradual

Respecto a la mecánica de implementación, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso el pasado 3 de diciembre un esquema de aplicación gradual. Esta estrategia tiene la finalidad de permitir la adaptación progresiva de las empresas y los diversos sectores productivos, evitando impactos abruptos en la operatividad de los negocios y facilitando una transición ordenada hacia el nuevo modelo de horario laboral.

El calendario planteado para esta transición establece una reducción escalonada que comenzaría en el año 2027 con una jornada máxima de 46 horas, descendiendo a 44 horas para el 2028 y a 42 horas en 2029.

Finalmente, se alcanzaría la meta de la jornada laboral de 40 horas semanales para el año 2030, completando así el proceso de ajuste legislativo y operativo en todo el territorio nacional.

Es fundamental destacar que tanto la Presidencia como la Secretaría del Trabajo recalcaron que esta reducción de horas no afectará los salarios, sueldos ni las prestaciones de los empleados.

Una discusión en el país de al menos una década

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral lleva al menos una década en la agenda pública de México, pero cobró mayor fuerza en los últimos años debido a las comparaciones internacionales y al notorio aumento del estrés y desgaste profesional. Actualmente, México se posiciona como uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más horas se trabaja al año, situación que contrasta con niveles de productividad que se mantienen por debajo del promedio.

¿Cuál es el objetivo de la Jornada de 40 horas?

Diversos organismos internacionales han recomendado desde hace tiempo que las jornadas laborales se ajusten no solo por una cuestión de equidad, sino como una medida necesaria de salud pública. La reforma busca mejorar la salud física y mental de los trabajadores, fomentar un mejor equilibrio familiar y social, y potenciar la productividad general al reducir la fatiga excesiva en la fuerza laboral mexicana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS