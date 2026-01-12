El homicidio del que fuera alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ha dejado --hasta el momento-- la detención de 8 personas, dos de ellas recientes. Estos son todos los detalles:

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció este domingo la detención de dos hombres más, presuntamente involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan: Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "Viejito".

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, se detalló que Samuel se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, y que contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022 .

Por otra parte, "Viejito" trabajaba como taxista y, posterior a su detención, se llevaron a cabo tres cateos en inmuebles ubicados en Uruapan, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación , que darán más indicios para continuar con la investigación en curso.

Los presuntos responsables fueron aprehendidos durante los días jueves 8 y viernes 9 de enero en operativos realizados en Michoacán , donde hubo acciones coordinadas por la SSPC, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la SSP Michoacán y otras autoridades. Ambos cuentan con orden de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas.

Detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Estas detenciones, explicó el secretario de Seguridad, se suman a las anunciadas anteriormente:

Jorge Armando "Licenciado": líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen. Ricardo "N": persona encargada del traslado de los integrantes tras la agresión a Carlos Manzo. Jaciel Antonio "El Pelón": reclutador de personas para actividades criminales. Gerardo "N" y Flor "N": colaboradores de la célula delictiva. Alejandro Baruc "K-OZ": jefe de célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Detenciones debilitan célula delictiva: Harfuch

García Harfuch subrayó que las detenciones debilitan "de manera significativa" a esta célula delictiva generadora de violencia en el estado de Michoacán.

Al mismo tiempo, destacó que las acciones de seguridad impiden que continúe el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado para actividades ilícitas.

"El compromiso del gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen cometido por la delincuencia y que ha sido doloroso para Michoacán y para nuestro país", dijo.

Garantizó que las investigaciones continúan y que no habrá impunidad, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la propia SSPC mantienen presencia territorial, operativos y seguimiento al grupo criminal, "hasta detener a todos los involucrados".

"Es importante destacar que desde el inicio de la presente administración se ha trabajado de manera coordinada para fortalecer la seguridad de Michoacán con un nuevo reforzamiento, a partir del Plan Michoacán presentado por la Presidenta de México", resaltó.

