Lunes, 12 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

SEP: el primer viernes de 2026 que no habrá clases por Consejo Técnico

Con el calendario ya definido, la comunidad escolar puede anticipar los próximos periodos de descanso a lo largo del año lectivo

Por: Brenda Barragán

Con el retorno a las aulas comienza la cuenta regresiva hacia el próximo consejo técnico, fines de semana largos y días festivos oficiales. ESPECIAL/SEP

Con el retorno a las aulas comienza la cuenta regresiva hacia el próximo consejo técnico, fines de semana largos y días festivos oficiales. ESPECIAL/SEP

Este lunes 12 de enero marca el regreso a clases para millones de niñas y niños en todo el país, luego de más de tres semanas de vacaciones decembrinas. Con el reinicio del ciclo escolar, también surge el interés por conocer las próximas fechas de descanso, en especial el primer viernes de consejo técnico en el año, ya confirmado en el calendario oficial 2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque el alumnado retoma actividades este 12 de enero, el personal docente y directivo volvió unos días antes para participar en los talleres intensivos programados por la autoridad educativa. Aun así, con el retorno a las aulas comienza la cuenta regresiva hacia el próximo consejo técnico, fines de semana largos y días festivos oficiales.

LEE: ¡Ya salieron las listas de la UdeG! Conoce aquí los resultados del calendario 2026-A

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el primer megapuente de 2026 se llevará a cabo del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, lo que representa cuatro días consecutivos de descanso para estudiantes y maestros de educación básica. Este periodo también aplica para personas que no forman parte de la comunidad escolar, ya que incluye un día festivo oficial.

El primer viernes de Consejo Técnico Escolar

El viernes 30 de enero no habrá clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar Ordinario, una actividad que se realiza de forma mensual. En tanto, el lunes 2 de febrero se otorgará como día de descanso por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, cuya fecha oficial es el 5 de febrero, pero que se recorre al lunes para favorecer un fin de semana largo.

Con el calendario ya definido, la comunidad escolar puede anticipar los próximos periodos de descanso a lo largo del año lectivo.

LEE: UdeG rebasa la media nacional en admisiones a nivel licenciatura

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones