Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República se encuentra hospitalizado, luego de sufrir un derrame cerebral en su domicilio de la Ciudad de México, donde se encontraba en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa.

El estado de salud del hidalguense se reporta como grave, informaron fuentes federales.

Indicaron que desde hace unos días, el priista fue trasladado al Hospital Ángeles, en el sur de la capital del país, para recibir atención médica inmediata.

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