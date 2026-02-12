El pasado 11 de febrero se dio a conocer que el Senado de la República aprobó por unanimidad de 121 votos a favor la reforma de la reducción gradual de la jornada laboral, de 48 a 40 horas . Esta, aunque buena noticia para las y los 13.5 millones de trabajadores mexicanos, causó controversias, acusaciones y discusiones en el pleno de los legisladores .

Durante la plenaria donde se puso en debate la reforma, la oposición acusó que se trata de una "simulación" y un "acto de justicia a medias" con tintes electoreros.

Acompañados de pancartas, senadores del PAN, PRI y MC reprocharon la negativa de Morena a concretar la reducción de la jornada laboral en menos tiempo y a garantizar dos días de descanso obligatorio . Además, advirtieron que la ampliación del máximo de horas extras —de nueve a 12— puede llevar a jornadas excesivas.

Las bancadas oficialistas consideraron histórica esta reforma, pues mejorará la calidad de vida de los trabajadores y les permitirá dedicar más tiempo al descanso y a su familia. En sus escaños, mostraron pancartas con leyendas como: " La 4T consolida los derechos que el PRIAN le negó al pueblo por más de 50 años ".

Senadores a la carga

A nombre del grupo parlamentario de Morena, Óscar Cantón Zetina aseguró que esta reforma es resultado de una amplia consulta con todos los sectores involucrados y lamentó las críticas de la oposición.

" Ahora resulta que sí hay prisa por ayudar a los trabajadores, cuando tanto tiempo les negaron el salario mínimo, las más elementales prestaciones. Ahora tienen mucha prisa, ¿de cuándo a acá el neoliberalismo ha tenido prisa por ayudar a la clase trabajadora? ", cuestionó.

"Es un discurso [...] mediocre de la oposición, pero que no se lo tragan los trabajadores, saben que nunca los ha defendido esa derecha rancia".

El panista Marko Cortés dijo que se reducirá el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardiacos, ansiedad, depresión, obesidad y diabetes, además de que los trabajadores podrán destinar parte de su tiempo a horas extras, ganando más.

" Eso es lo positivo, pero es una justicia a medias, porque en México 55 % de los trabajadores están en la informalidad , o sea que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada", dijo.

Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano afirmó que la reforma es electorera porque las 40 horas se van a concretar hasta 2030 , año de las próximas elecciones presidenciales.

Advirtió que reducir la jornada laboral a 40 horas sin que el sábado se considere como día inhábil conduce a que el trabajador pierda 25 % de prima sabatina, lo que tiene implicaciones en la salud.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, señaló que con esta reforma "no nos podemos engañar" porque tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de trabajadores. Dijo que se abaratan las horas extras.

"¡Vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! ¡Viva la primavera laboral!", festejó Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, tras la votación con la que se aprobó la reforma.

El dato

La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas dará inicio en 2027 y terminará por establecerse en 2030 .

