Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 22 de diciembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 46%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Domingo 28 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

