La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el primer recorrido de prueba del ramal del Tren Suburbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una obra que registra un avance del 92% y que se prevé entre en operación durante el primer trimestre de 2026, con la expectativa de comenzar servicio en el periodo de Semana Santa.

Acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, la Mandataria federal realizó el trayecto desde la estación Lechería hasta la terminal aeroportuaria, como parte de la fase final de pruebas del proyecto.

Sheinbaum informó que la obra civil del ramal ya fue concluida; no obstante, permanecen pendientes la construcción de tres puentes peatonales de acceso a estaciones, así como la instalación y pruebas del sistema de señalización automática, trabajos indispensables para garantizar una operación segura.

“Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones, además de todo el trabajo de señalización y las pruebas correspondientes”.

El ramal del Tren Suburbano al AIFA parte de la estación Lechería y contempla las estaciones Cueyamil, Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Xaltocan y la terminal aeroportuaria. De acuerdo con la SICT, el tiempo estimado de traslado desde la estación Buenavista, en la capital del país, hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos.

La Presidenta explicó que el retraso en la puesta en marcha obedeció, principalmente, a la atención de demandas sociales de los municipios por donde cruza el trazo ferroviario, lo que implicó reubicación de viviendas y obras complementarias, realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Durante la última semana se efectuaron pruebas de circulación con la catenaria electrificada, por lo que autoridades federales pidieron a la población extremar precauciones en tramos aún no confinados. El proyecto ferroviario, reiteró el Gobierno federal, estará plenamente operando antes del Mundial de Futbol de 2026.

