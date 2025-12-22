Lunes, 22 de Diciembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este lunes 22 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

