Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 22 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 22 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Miércoles 24 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

