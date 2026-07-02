Investigan qué provocó la estampida que dejó cuatro muertos en festejos de CDMX

Las celebraciones por la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejaron cuatro personas fallecidas. Dos de ellas murieron cerca del Ángel de la Independencia debido a una estampida que pudo haber sido provocada por un automovilista, hechos que son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) para deslindar responsabilidades.

Una de las víctimas perdió la vida en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma; dos más fallecieron en la esquina de Lancaster y Hamburgo, donde quedaron atrapadas en una aglomeración; y otra murió en el cruce de Río Lerma y Río Tíber, al parecer a causa de una intoxicación.

La hipótesis de una estampida en el cruce de Lancaster y Hamburgo ha cobrado fuerza debido a un audio grabado por un hombre que, al creer que perdería la vida, envió a su familia como mensaje de despedida para explicar lo que estaba sucediendo.

"Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) lleva a cabo el levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos, entrevistas y demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos", precisó la FGJ en un comunicado.

"Hay que ver, en efecto, si tiene que ver con flujos o bien si hay algo que detona un movimiento, vamos a decir, espontáneo o abrupto de personas, dado que, a partir de los lugares donde se brindaron las atenciones o los primeros auxilios, vemos que coinciden la calle de Berna y la calle de Lancaster, paralelas a Florencia; una en el costado izquierdo y otra en el costado derecho de esta calle", señaló, por su parte, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"Se tiene que corroborar si en efecto existe el movimiento de un vehículo de grandes dimensiones de la calle de Hamburgo hacia Lancaster, que provocó que la gente se moviera de manera abrupta", agregó.

Más de un 1.4 millones de personas se concentraron en el Ángel de la Independencia y sus alrededores para celebrar el triunfo de México. EFE/T. Pérez

Identifican a la cuarta víctima de los festejos

La cuarta víctima de los festejos había permanecido sin identificar hasta la noche de ayer, cuando fue reconocida por sus familiares a partir de la ficha de características particulares difundida por las autoridades.

"Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para localizar a sus familiares. Agradecemos a autoridades, medios de comunicación y personas usuarias de redes sociales que contribuyeron a difundir la información", publicó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en un comunicado.

"Se envían sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y reiteramos que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia", indicó.

Más temprano, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital tras presentar estatus epiléptico, crisis convulsivas y sangrado del tubo digestivo.

"En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación", precisó.