Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá