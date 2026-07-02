Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 2 de julio informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

