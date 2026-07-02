Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan