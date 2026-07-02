Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 2 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 2 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

