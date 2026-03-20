Este viernes 20 de marzo de 2026, a las 08:48 horas, tiempo del centro de México, tuvo lugar el equinoccio de primavera, la estación del año que trae condiciones de clima más caluroso en el país, y el florecimiento de las plantas y árboles en el hemisferio norte.

¿Cuánto durará la primavera este año?

El equinoccio de primavera, como se le conoce a la estación astronómica, marca el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración, después de que en invierno los periodos de luz solar fueran menores en comparación con los de oscuridad.

Aunque la fecha popular en la que se dice que inicia la primavera es el 21 de marzo, el momento exacto corresponde a ese en el que el eje de la Tierra y su órbita se alinean de tal manera que ambos hemisferios reciben una cantidad igual de luz solar.

Este año, el equinoccio de primavera durará 93 días, para dar paso al solsticio de verano el domingo 21 de junio.

Con memes, en redes reciben a la primavera 2026

La llegada de la nueva estación del año ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde el florecimiento de memes se ha vuelto protagonista: mientras algunos usuarios celebran el inicio de un periodo de temperaturas más altas y aprovechan para festejar, otros han comenzado a manifestar su inconformidad ante las condiciones climáticas que acompañan la primavera.

También está en un punto medio todo aquel que solo comparte memes para sumarse a la tendencia en Internet.

ESPECIAL / INTERNET

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