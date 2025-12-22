Infonavit: Requisitos para retirar dinero sin adquirir una vivienda en 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución que funciona como fondo de ahorro y financiamiento para soluciones habitacionales de los trabajadores en México. Sin embargo, muchas personas afiliadas no hacen uso de este recurso, a pesar de haber generado ahorro durante su vida laboral. Para estos casos, el organismo cuenta con una alternativa que permite retirar el dinero acumulado y disponer de él libremente.El trámite suele ser sencillo y no presenta mayores complicaciones, aunque para llevarlo a cabo es indispensable cumplir con ciertos requisitos que determinan si el solicitante es elegible para recibir el recurso.Si no deseas comprar, remodelar o mejorar una vivienda, el Infonavit ofrece la posibilidad de retirar tu ahorro para utilizarlo conforme a tus necesidades.Cabe destacar que, los empleadores realizan aportaciones equivalentes al cinco por ciento del salario a la subcuenta de vivienda, por lo que el primer paso para recuperar estos recursos es conocer el monto total acumulado en la cuenta.No obstante, este retiro solo es posible cuando se cuenta con una Resolución de Pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que el Infonavit autoriza la devolución del recurso únicamente en casos de vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial mayor al 50 %.Es importante considerar que el proceso y el monto a devolver dependerán del régimen de la Ley del Seguro Social bajo el cual te pensionaste, ya sea la de 1973 o 1997.Retirar el dinero del Infonavit sin adquirir una vivienda es una opción viable para quienes ya se encuentran pensionados y cumplan con los requisitos establecidos. Este mecanismo permite recuperar el ahorro generado durante años de trabajo y utilizarlo con total libertad, siempre que se realice el trámite de manera correcta y conforme al régimen de pensión correspondiente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP