¿Te gustaría cerrar el año con dinero extra en el bolsillo? Si eres de los que compran cachitos de la Lotería Nacional, esta es tu oportunidad: el tradicional Sorteo Gordo de Navidad promete premios millonarios que podrían cambiarte las fiestas. Este sorteo especial se celebra una sola vez al año y pone en juego 80 mil números. En total, se reparten más de 430 millones de pesos, distribuidos en 16 mil 722 premios, lo que multiplica tus posibilidades de ganar.El evento se llevará a cabo el miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas, con cuatro series en juego, y aquí te contamos cómo podrías convertirte en uno de los grandes ganadores.Al igual que el Sorteo Mayor, este sorteo sigue la regla de que uno de cada cinco boletos resulta ganador. Además del premio principal, el Sorteo Gordo reparte una gran cantidad de recompensas:Dependiendo del número de series que compres, los premios pueden variar:Para participar, puedes comprar tus boletos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o en sus distribuidores autorizados:También puedes hacerlo en línea: https://miloteria.mx/ y https://miloteria.mx/boletoElectronico/GORDITO?sorteo=224EE