¿Te gustaría cerrar el año con dinero extra en el bolsillo? Si eres de los que compran cachitos de la Lotería Nacional, esta es tu oportunidad: el tradicional Sorteo Gordo de Navidad promete premios millonarios que podrían cambiarte las fiestas.

Este sorteo especial se celebra una sola vez al año y pone en juego 80 mil números. En total, se reparten más de 430 millones de pesos, distribuidos en 16 mil 722 premios, lo que multiplica tus posibilidades de ganar.

El evento se llevará a cabo el miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas, con cuatro series en juego, y aquí te contamos cómo podrías convertirte en uno de los grandes ganadores.

Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025

Al igual que el Sorteo Mayor, este sorteo sigue la regla de que uno de cada cinco boletos resulta ganador.

Quien compre las cuatro series del número afortunado se llevará el Premio Mayor de 204 millones de pesos.

Si solo adquieres una serie, el premio equivale a 51 millones de pesos.

¿Cuáles son los premios adicionales?

Además del premio principal, el Sorteo Gordo reparte una gran cantidad de recompensas:

526 premios directos

198 por aproximación

806 por terminación

15 mil 192 reintegros

Dependiendo del número de series que compres, los premios pueden variar:

Cuatro series: Hasta 204 millones de pesos

Tres series: Hasta 153 millones

Dos series: Hasta 102 millones

Una serie: Hasta 51 millones

Un solo cachito: Hasta dos millones 550 mil pesos

¿Cuáles son los precios de los cachitos?

Para participar, puedes comprar tus boletos en los puntos de venta oficiales de la Lotería Nacional o en sus distribuidores autorizados:

1 cachito: 120 pesos

1 serie (20 cachitos): Dos mil 400 pesos

2 series (40 cachitos): Cuatro mil 800 pesos

3 series (60 cachitos): Siete mil 200 pesos

4 series (80 cachitos): Nueve mil 600 pesos

También puedes hacerlo en línea: https://miloteria.mx/ y https://miloteria.mx/boletoElectronico/GORDITO?sorteo=224

