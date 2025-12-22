La Lotería Nacional llevará a cabo el Sorteo Gordo de Navidad en su edición 224 el próximo miércoles 24 de diciembre de 2025, uno de los eventos más esperados por los jugadores mexicanos. Este tradicional sorteo ofrecerá un premio mayor de 204 millones de pesos, distribuido en cuatro series.

Los participantes pueden adquirir su cachito o la serie completa tanto de forma presencial, en expendios autorizados de la Lotería Nacional, como en línea, a través del portal y la aplicación oficial habilitados por el Gobierno de México. Para localizar el punto de venta físico más cercano, la institución dispone de un directorio en su sitio web.

Fecha, horario y transmisión

El sorteo se celebrará el 24 de diciembre a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través de YouTube.

La dependencia destacó que esta emisión busca fortalecer el espíritu festivo y de renovación propio de la temporada, así como preservar las tradiciones que impulsan el sentido de identidad y comunidad. Cada billete, señaló, simboliza la posibilidad de nuevos comienzos y la aspiración compartida de bienestar.

SV