El Plan México, impulsado por el Gobierno Federal con el objetivo de colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, se ha quedado corto en sus metas, particularmente en materia de inversión, de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El documento señala que, a un año de su lanzamiento, el Plan no ha logrado los resultados esperados. Al tercer trimestre de 2025, la inversión representó 22% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 24% registrado en el mismo periodo de 2024 y lejos de la meta de 25% establecida en la estrategia gubernamental, pese a que la inversión privada concentró más de 85% del total.

El IMCO explicó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se asignaron 525 mil millones de pesos a proyectos prioritarios de infraestructura vinculados al Plan México, cuando se requieren al menos 891 mil millones para alcanzar los niveles de inversión previstos. Ante este escenario, el instituto subrayó que la participación del capital privado será fundamental, siempre que el Gobierno genere condiciones de certidumbre y previsibilidad.

En el sector energético, la nueva legislación permitió proyectos privados y mixtos, aunque su implementación no ha sido suficiente. En diciembre de 2025, la primera convocatoria de la Secretaría de Energía para generación eléctrica asignó solo 3 mil 320 de los 5 mil 970 megawatts ofrecidos.

El análisis también advierte retrasos en hidrocarburos, incertidumbre en el sector hídrico y riesgos para la inversión si no se impulsan proyectos ambiciosos en 2026.

