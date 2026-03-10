Infonavit: Así puedes saber cuántos puntos tienes en 2026

El Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) su principal función es administrar los recursos de la Subcuenta de Vivienda y otorgar créditos accesibles para que los empleados formales adquieran, construyan, remodelen o paguen hipotecas de vivienda.Actualmente se maneja un sistema de puntos para adquirir una vivienda diferente al de años anteriores el cual es el Esquema T100.El esquema T100 del Infonavit (2026) es un modelo de crédito simplificado que reduce los requisitos de 1,080 a solo 100 puntos, permitiendo a trabajadores con seis meses de cotización continua acceder a vivienda.Está dirigido principalmente a quienes ganan de uno a dos salarios mínimos, elimina castigos por comportamiento patronal y agiliza la precalificación para adquirir casa propia.Para consultar tus puntos sólo necesitas ingresar al portal oficial de Infonavit. Si no tienes cuenta, regístrate con CURP, RFC y NSS. Este proceso no tiene costo y es 100% digital.Los puntos se calculan considerando:Otro aspecto importante a considerar es el resultado de la consulta en las Sociedades de Información Crediticia, que refleja el nivel de cumplimiento respecto a tus pagos y otros créditos que tengas.La combinación de estos resultados determinará el monto máximo de crédito al que puedes acceder.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR