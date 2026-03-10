Infonavit: Así puedes saber cuántos puntos tienes en 2026

El Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) su principal función es administrar los recursos de la Subcuenta de Vivienda y otorgar créditos accesibles para que los empleados formales adquieran, construyan, remodelen o paguen hipotecas de vivienda.

Actualmente se maneja un sistema de puntos para adquirir una vivienda diferente al de años anteriores el cual es el Esquema T100.

Esquema T100

El esquema T100 del Infonavit (2026) es un modelo de crédito simplificado que reduce los requisitos de 1,080 a solo 100 puntos, permitiendo a trabajadores con seis meses de cotización continua acceder a vivienda.

Está dirigido principalmente a quienes ganan de uno a dos salarios mínimos, elimina castigos por comportamiento patronal y agiliza la precalificación para adquirir casa propia.

¿Cómo saber cuántos puntos tienes en 2026?

Para consultar tus puntos sólo necesitas ingresar al portal oficial de Infonavit. Si no tienes cuenta, regístrate con CURP, RFC y NSS. Este proceso no tiene costo y es 100% digital.

Ingresa a “Mi cuenta Infonavit” e inicia sesión introduciendo tu número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña. Luego de iniciar sesión ve a la sección “Quiero un crédito”, después en el menú principal localiza y selecciona la opción “Precalificiación y puntos”. El sistema mostrará tu puntuación actual y tu precalificación inmediata.

¿Cómo se calculan los puntos?

Los puntos se calculan considerando:

Tu edad y tu salario diario integrado (que consiste en tu sueldo más prestaciones).

Tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Bimestres de cotización continua.

La información de la empresa en la que laboras.

Otro aspecto importante a considerar es el resultado de la consulta en las Sociedades de Información Crediticia, que refleja el nivel de cumplimiento respecto a tus pagos y otros créditos que tengas.

La combinación de estos resultados determinará el monto máximo de crédito al que puedes acceder.

