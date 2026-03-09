Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se movilizó en las inmediaciones de la estación Metro San Antonio Abad, luego del presunto colapso de una estructura dentro de un edificio en construcción.

El incidente ocurrió sobre Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde trabajadores y vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo proveniente del inmueble en obra.

De acuerdo con los primeros reportes, parte de la construcción colapsó, lo que dejó a varias personas lesionadas y a otras más presuntamente atrapadas entre los escombros.

Al sitio acudieron paramédicos, bomberos y personal de rescate, quienes iniciaron labores para localizar y liberar a posibles víctimas, además de brindar atención médica a los trabajadores afectados.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras continúan las maniobras de rescate y se evalúan los daños estructurales en el inmueble.

Las autoridades no han confirmado el número exacto de personas lesionadas ni de posibles atrapados; sin embargo, los trabajos de emergencia continúan en el lugar para descartar mayores riesgos.

Rescatan a dos personas de derrumbe en San Antonio Abad

Un edificio de tres niveles en proceso de demolición colapsó de forma repentina la mañana de este lunes en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc , lo que dejó a varias personas atrapadas entre los escombros y provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del derrumbe había trabajadores dentro del inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. Tras el colapso, equipos de rescate lograron sacar con vida a dos personas que se encontraban atrapadas dentro de la estructura.

Sin embargo, las autoridades indicaron que al menos tres personas más podrían seguir bajo los restos del edificio, por lo que continúan las labores de búsqueda. Para apoyar en la localización de posibles víctimas, fue activada una célula de rescate con binomios caninos especializados.

En el lugar trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bomberos y personal de protección civil capitalino, quienes mantienen acordonada la zona para facilitar las maniobras.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, se encuentra en el sitio coordinando los trabajos de los equipos de emergencia.

El inmueble siniestrado se ubica cerca de las instalaciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Las autoridades continúan con la remoción de escombros y la búsqueda de posibles sobrevivientes.

