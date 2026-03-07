Infonavit aclara qué ocurre con tus puntos si dejas de trabajar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores aclaró que los puntos acumulados por los derechohabientes no se pierden completamente cuando una persona deja de trabajar o pierde su empleo de manera temporal. De acuerdo con la información difundida por el organismo, el sistema de puntuación se construye con varios factores que continúan vigentes incluso durante periodos sin actividad laboral formal .

Entre los elementos que conforman la puntuación se encuentran la edad del trabajador, su salario y el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, por lo que estos componentes permanecen registrados aunque el trabajador deje de cotizar. Esto significa que el historial y los recursos acumulados no desaparecen del sistema del instituto.

No obstante, algunos puntos sí se ven afectados cuando el trabajador deja de laborar . En particular, aquellos vinculados con las aportaciones patronales y los bimestres de cotización continua dejan de acumularse mientras la persona no esté registrada como empleado formal.

Esto ocurre porque, al no existir aportaciones del empleador al Infonavit ni cotizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sistema suspende temporalmente el incremento del puntaje asociado a la continuidad laboral. En otras palabras, el trabajador conserva lo que ya tenía acumulado, pero su puntuación no aumenta durante el periodo sin empleo formal.

El instituto explicó que dichos puntos pueden retomarse una vez que la persona consiga un nuevo trabajo y vuelva a ser dada de alta ante el IMSS . Para que el sistema reactive el cálculo completo, el patrón deberá realizar aportaciones durante al menos tres bimestres consecutivos, lo que permitirá reanudar la acumulación de puntos.

Para conocer el puntaje disponible y las condiciones para solicitar un financiamiento, el Infonavit recomienda ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde los derechohabientes pueden revisar su historial, los factores que influyen en su calificación y el monto máximo de crédito al que podrían acceder para comprar vivienda, adquirir terreno o realizar mejoras en su hogar.

SV