Profeco verifica productos ligados al Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los avances del operativo “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” en el que se han monitoreado 9 mil 763 productos desde el pasado 16 de febrero .

De igual manera, notifico que su personal ha realizado 34 visitas de vigilancia y 60 de verificación en tiendas de artículos deportivos, suvenires, hoteles, agencias de viaje, servicio de transporte, agencias de renta de vehículos, casas de apuestas, restaurantes, bares, etc.

Afirmó que también se han colocado 6 mil 294 preciadores y mil 362 decálogos con los derechos de los consumidores, además de que se han brindado 560 asesorías a las personas que la han requerido.

A menos de 100 días de que se lleve a cabo el Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor recordó que, en cualquier transacción comercial, los proveedores están obligados a informar el precio final, de forma notoria y visible de los bienes, productos o servicios que ofrezcan.

Acciones focalizadas en CDMX, Jalisco y Nuevo León

El Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social” abarca todo el territorio nacional, sin embargo, las acciones se intensifican en Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, y la Ciudad de México , entidades donde se encontrará el trofeo del Mundial 2026, desde el 28 de febrero y hasta el próximo 8 de junio.

Con el fin de garantizar los derechos de los consumidores, Profeco puso a disposición canales de atención al consumidor para atender las denuncias y quejas de las personas consumidoras relacionadas con el Mundial y sus canales oficiales:

Correo especial: denunciasmundial@profeco.gob.mx

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales: X @Profeco y @AtencionProfeco. Facebook ProfecoOficial

Correos: asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

A través de un comunicado, la Profeco afirmó que las acciones focalizadas se mantendrán en los “Fan Fest México” oficiales de la “Copa Mundial FIFA 2026” que se desarrollarán en la Ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara.

