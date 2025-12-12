La polémica en torno al influencer Jair Sánchez, se convirtió en uno de los temas más comentados, después de que un clip del creador de contenido circulara masivamente en plataformas como X y TikTok.

El video lo muestra haciendo un comentario que muchos calificaron como ofensivo, discriminatorio y clasista.

La discusión creció con rapidez, exhibiendo una confrontación entre quienes defienden el humor negro y quienes consideran que el comentario cruzó una línea ética.

En el fragmento viral, Jair Sánchez aparece durante una dinámica de cocina y entrevista en la que, entre risas, lanza una idea provocadora. "Quiero hablarle muy seriamente a Claudia Sheinbaum, Claudia, deberías esterilizar a la gente. Llega un día en la calle y les preguntas cuánto dinero hay en tu cartera. Si tienen menos de 100 pesos, esterilízalos", expresó el influencer.

La creadora conocida como La Tía Sandra retomó el fragmento y lo difundió en sus plataformas, lo que amplificó el alcance del video y lo llevó a miles de usuarios que no conocían el contexto original. A partir de ese momento, la conversación comenzó a dividirse entre quienes asumieron que se trataba de una exageración propia de su estilo humorístico y quienes consideraron que la declaración reforzaba estigmas hacia las personas de bajos recursos.

Influencer de “humor ácido”

Jair Sánchez, tiene 24 años de edad, se empezó a viralizar en la época de pandemia y ahora cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, se ha consolidado como un creador de contenido basado en sketches, parodias y observaciones irónicas de la vida cotidiana. También participa en el programa "Guácala Qué Rico", donde combina situaciones absurdas con humor ácido. Su estilo irreverente ha atraído a un público amplio, aunque también lo ha colocado en el centro de controversias cuando un comentario resulta ambiguo o toca temas sensibles.

Usuarios coincidieron en que la polémica trasciende el chiste. Señalan que frases como la del influencer pueden normalizar expresiones de desprecio hacia la pobreza, reforzar jerarquías sociales y reproducir ideas asociadas con lógicas eugenésicas.

Lo preocupante es que este tipo de planteamientos no son meramente hipotéticos. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado casos reales de esterilizaciones forzadas en América Latina, especialmente en poblaciones vulnerables.

Aquí el video:

#Viral �� Así el clasismo



El influencer Jair Sánchez declaró que la Presidenta @Claudiashein debería esterilizar a la gente pobre para que no se reproduzca.



¿Qué opinas? �� pic.twitter.com/vJFHKAw8Nf— El Soberano (@ElSoberanoMX) December 11, 2025

MV