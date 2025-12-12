En este marco de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con el Papa León XIV, con el objetivo de reiterar un tema que ha insistido desde hace tiempo: extender la invitación formal para que el Pontífice visite nuestro país

“En esta fecha tan especial para el pueblo de México, conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país”, dijo la Mandataria en su cuenta oficial de X.

Papa León XIV responde a la invitación de Sheinbaum

De acuerdo a lo que compartió en su cuenta de X la Presidenta, durante la llamada ambos destacaron la relevancia que la figura de la Virgen de Guadalupe tiene en la identidad nacional, independientemente de la religión que profesen las personas y del carácter laico del Estado mexicano. Esto fue lo que el Papa expresó a la Presidenta durante dicha comunicación:

Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos.

La llamada ocurre después de que, en su conferencia matutina del 2 de diciembre, la Presidenta informó públicamente que su gobierno busca concretar un contacto con León XIV para avanzar en la organización de una posible visita al país.

Asimismo, también recordó que, durante la toma de posesión presidencial en mayo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Pontífice una carta oficial con la invitación inicial para que acudiera a México.

