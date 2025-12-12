Eliminar delito de extorsión es el reto más grande de 2026: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión —el cual fue aprobado por unanimidad ayer en Palacio Nacional por todas y todos los gobernadores— busca que sea un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor para su erradicación en todo el país.

Al encabezar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señaló que avanzar en la erradicación de este delito será el reto más importante que tendrán todos los gobernantes para el próximo año.

"¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso [se da] esta modificación que hubo en la Constitución, en las leyes o la ley que planteamos, y las leyes que ya están aprobando en sus estados".

"¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente y dependía de la denuncia de un ciudadano, la modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características y hacerlo un delito que se persigue de oficio, y que tenga una sanción mayor. ¿Qué virtud tiene esto?, pues que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos", mencionó la Presidenta.

Destacó la necesidad de la intervención de todos los gobernadores para trabajar y atender de manera coordinada este delito.

"Yo creo que, si esto, lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más. Si juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de extorsión".

La Jefa del Ejecutivo indicó que un elemento que ayudará al Acuerdo Nacional Contra la Extorsión será el nuevo registro telefónico:

"Va a ayudar también a que no sea utilizado el teléfono celular como una vía de extorsión telefónica. Yo creo que es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año, y estoy segura de que, como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

