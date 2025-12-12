Este viernes 12 de diciembre, los católicos del mundo, especialmente los mexicanos, celebran el 494 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego.

Juan Diego Cuauhtlatoatzin presenció las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531 . De acuerdo con el Dr. Rómulo Eduardo Chávez Sánchez, Teólogo Magistral Guadalupano y Director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, el indígena chichimeca nació en torno al año 1474, en Cuauhtitlán, que pertenecía al reino de Texcoco .

Su nombre, Cuauhtlatoatzin, en su lengua significada "Águila que habla" o "El que habla con un águila".

Según la biografía, de la que dispone el Vaticano, Juan Diego estaba casado con una mujer de nombre María Lucía, ambos estaban bautizados y su unión era cristiana bajo el rito de matrimonio; era padre de familia. Acudía a Tlatelolco, aquel sábado 9 diciembre de 1531, fecha de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, porque buscaba seguir estudiando el catecismo y participar de la eucaristía en misa, según los relatos.

La primera aparición de la que Juan Diego dio testimonio fue el sábado 9 de diciembre en la madrugada . Ese día, el indígena de la etnia chichimeca oye cantos de pájaros. Le llaman por su nombre; sube a la cumbre del cerro del Tepeyac y ve a la Niña que le ordena ir ante el Obispo para pedirle un templo en el llano. "Hijito mío, el más amado: yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios…, mucho quiero tengan la bondad de construirme mi templecito… Allí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores".

La Virgen de Guadalupe se le aparecería cuatro veces más, hasta que, finalmente, mostrara las rosas que llevaba en su ayate , con la imagen de la Señora del Cielo plasmada en aquella burda tela, al Obispo Fray Juan de Zumárraga, el 12 de diciembre de 1531.

¿Cómo vivió y murió Juan Diego después de las apariciones?

El historiador Chávez Sánchez narra sobre el destino de Juan Diego, luego de las apariciones:

"Juan Diego fue una persona humilde, con una fuerza religiosa que envolvía toda su vida; que dejó sus tierras y casas para ir a vivir a una pobre choza, a un lado de la Ermita; a dedicarse completamente al servicio del templo de su amada Niña del Cielo , la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofrecer su consuelo y su amor maternal a todos los hombres. Juan Diego edificó con su testimonio y su palabra; de hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo . Juan Diego nunca descuidó la oportunidad de narrar la manera en que había ocurrido el encuentro maravilloso que había tenido, y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe . La gente sencilla lo reconoció y lo veneró como verdadero santo; incluso, como decíamos, los indios lo ponían como modelo para sus hijos, y no había empacho de llamarlo 'Varón Santo'".

Actualmente, en la Antigua Parroquia de Indios, cerca de la Basílica de Guadalupe, se conservan restos de habitaciones antiguas y se cree que es donde Juan Diego vivió durante la última parte de su vida.

El mismo Chávez Sánchez señala el año 1548, es decir, 17 años después de las apariciones, la fecha cuando Juan Diego murió . Hoy en día su imagen también está en los altares y se le venera como santo en la Iglesia católica.

Con información de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

