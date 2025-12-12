Viernes, 12 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Carreteras

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 12 de diciembre

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este viernes 12 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 12 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.

Cierre total


  • Autopista Tijuana - Ensenada, km 69. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por labores de mantenimiento (sustitución de puente peatonal).

Cierres parciales


  • Autopista La Tinaja-Isla, km 54, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica).
  • Libramiento Poniente Tampico, km 12. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque de costado).
  • Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, km 250, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tractocamión).
  • Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 100, dirección Acapulco. Se informa a las personas usuarias que se registra reducción de carriles por caravana de peregrinos avanzando.
  • Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 338, dirección Acapulco. Continúan cierres intermitentes por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
  • Autopista México-Querétaro, km 178, dirección Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica).
  • Autopista Durango-Mazatlán, km 163. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente.
  • Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, km 250, dirección Acatzingo. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Cierres parciales


  • En Tamaulipas, se registra cierre de circulación por accidente vial, cerca del km 019+500 de la carretera Estación Gonzáles-Llera de canales.
  • En Veracruz, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 250+500 de la carretera Puebla-Cordoba con dirección a Puebla.
  • En Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 043+800 de la carretera México (ENT. Constituyentes)/ Toluca (Lerma).
  • En Chihuahua, se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la plaza de cobro "Cuauhtémoc", en el km 69+100 de la carretera Chihuahua-Madera.
Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras

