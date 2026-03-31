Reportan que influencer Carmiña Castro fue localizada con vida en Sinaloa

Tras haber sido reportada como desaparecida la noche del domingo, la influencer Carmiña Castro fue localizada con vida este martes en Culiacán, Sinaloa.

La localización fue informada por autoridades del estado, según reportes de medios locales, aunque hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial con más detalles sobre las circunstancias de su hallazgo ni sobre posibles responsables.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo, tras presuntamente haber sido privada de la libertad por un grupo armado mientras se encontraba en su negocio de repostería, en la zona norte de la ciudad.

Te puede interesar: Campaña de vacunación ha permitido reducir el sarampión en México: Salud

Según los primeros reportes, Castro Salazar fue hallada en el sector oriente de Culiacán y se encuentra en buen estado de salud.

Medios locales señalan que la joven habría sido liberada horas después de su retención, aunque las autoridades no han explicado los hechos.

El caso generó amplia difusión en redes sociales, donde familiares, colectivos y usuarios compartieron fichas de búsqueda para dar con su paradero.

¿Quién es Carmiña Castro, influencer que desapareció en Sinaloa?

Carmiña Castro Salazar, también conocida como 'Rosa Dely', es una joven de 29 años que genera contenido en redes sociales gracias a su negocio de repostería, a través del cual ofrece productos personalizados para celebraciones especiales.

En sus redes sociales, la joven ha difundido imágenes y videos del proceso de elaboración de sus creaciones, así como muestras de sus productos terminados.

Entre sus especialidades están los postres decorados, pasteles y dulces temáticos.

De acuerdo con la ficha oficial, la joven mide alrededor de 1.70 metros y presenta tatuajes distintivos en distintas partes del cuerpo, los cuales fueron incluidos como elementos clave para su identificación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

