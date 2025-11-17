Se ha dado a conocer una fotografía reciente de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, que lo muestra en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras su detención el pasado 24 de septiembre en Florida.

En la imagen, atribuida al portal "Pie de Nota" y viralizada en redes sociales, se ve a Álvarez Puga con el cabello más corto que en versiones anteriores, aunque mantiene su barba característica.

Su audiencia migratoria, originalmente prevista para el 12 de noviembre, fue aplazada ante los nuevos argumentos presentados por el gobierno estadounidense.

Ahora la nueva fecha ha sido fijada para diciembre, según fuentes del proceso.

El arresto de Álvarez Puga se produce en medio de acusaciones en México por presunto lavado de dinero, que datan de 2021. Autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión en su contra.

Esta es la imagen que ha circulado:

La detención de Álvarez Puga

El pasado 27 de octubre trascendió la noticia de que el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, se encuentra detenido desde septiembre en el centro de procesamiento Krome North SPC en Miami, Florida.

Aunque su arresto responde a una situación migratoria, su caso reavivó el tema del presunto lavado de dinero y corrupción que involucra a empresarios y exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La detención de Álvarez Puga no está relacionada directamente con las acusaciones fiscales en México, sin embargo, se ha mencionado la posibilidad de un proceso de extradición.

Cabe recordar que Inés Gómez Mont y su esposo son considerados prófugos de la justicia desde hace 4 años, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) los busca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos.

