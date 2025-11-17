Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran la semana del 18 al 21 de noviembre

A inicios de este mes de noviembre se difundió el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida por la propia secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago la semana del 18 al 21 de noviembre?

Según el calendario compartido, durante esos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "M", "N", "Ñ", "O", "P", "Q" y "R" entre ellas las beneficiaras de la Pensión Mujeres Bienestar.

Aquí te compartimos el calendario completo:

Monto por programa

Pensión Adultos Mayores: $6,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

Fechas de depósito para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Este lunes 17 de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas oficiales en las que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias durante octubre y hasta el pasado 10 de noviembre, recibirán el primer pago.

Será mañana 18 de noviembre cuando comience esta dispersión, quedando el calendario de la siguiente manera:

¿Dónde puedo hacer el retiro de la pensión?

Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:

Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.

También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.

