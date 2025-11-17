Pensión Mujeres Bienestar: Apellidos que cobran la semana del 18 al 21 de noviembre

A inicios de este mes de noviembre se difundió el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.De acuerdo con la información difundida por la propia secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.Según el calendario compartido, durante esos días reciben su depósito quienes inicien su primer apellido con la letra "M", "N", "Ñ", "O", "P", "Q" y "R" entre ellas las beneficiaras de la Pensión Mujeres Bienestar.Aquí te compartimos el calendario completo:Este lunes 17 de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas oficiales en las que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron al programa social durante el mes de agosto, y recibieron sus tarjetas bancarias durante octubre y hasta el pasado 10 de noviembre, recibirán el primer pago.Será mañana 18 de noviembre cuando comience esta dispersión, quedando el calendario de la siguiente manera:Si deseas retirar el dinero de la tarjeta, es muy sencillo, existen dos formas diferentes:Los Bancos del Bienestar ofrecen dos maneras de realizar el depósito, tanto cajero o cajas, ambas sin cargos o comisiones.También existe la opción de usarla con otras entidades bancarias, sin embargo, con cierto porcentaje de comisión.*Con información de SUN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03MV